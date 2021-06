Comincia male il week del GP dell'Azerbaijan per Valtteri Bottas che ancora non è riuscito a raggiungere Baku dove da domani dovrebbe scendere in pista per il sesto round del Mondiale di Formula 1 2021. Anzi, in realtà per lui il fine settimana non è ancora iniziato. L'aereo che questa mattina avrebbe dovuto portare il pilota della Mercedes nella capitale azera infatti non è partito e così il 31enne di Nastola è rimasto bloccato in un aeroporto della Finlandia oltre 6 ore prima di potersi imbarcare su un altro volo che gli consentirà di raggiungere l'Azerbaijan in serata ed essere in pista nelle FP1 di venerdì mattina.

Nonostante lo sfortunato contrattempo Bottas è riuscito comunque a prendere parte alla tradizionale conferenza stampa del giovedì riservata ai piloti: il finlandese si è infatti collegato via Zoom per rispondere alle domande dei giornalisti alla vigilia del GP di Baku. Ed è stato proprio in questo frangente che ha rivelato il motivo della sua assenza nella capitale azera a meno di 12 ore dall'inizio della prima sessione di prove libere del sesto week end stagionale della Formula 1:

"Sono ancora in Finlandia – ha infatti esordito Valtteri Bottas in collegamento video con la sala della conferenza stampa del GP dell'Azerbaijan –. Il mio piano era di essere a Baku in questo momento, ma sono all'aeroporto ormai da cinque ore e mezza. Ho avuto dei problemi con il volo, dovevo trovare un nuovo aereo. Finalmente ho trovato un nuovo aereo, ma non è ancora in partenza. Ma lo sarà presto, si spera" ha raccontato quindi il finlandese della Mercedes lasciando intravedere quel sorriso amaro di chi sta pensando ‘Capitano tutte a me!' (e, dopo quanto avvenuto a Montecarlo con il dado bloccato nella ruota della sua W12 che lo ha costretto al ritiro, come dargli torto?) .