Il video impressionante che mostra quanto vanno veloci le auto di Formula 1 in piena curva Da un video postato sui social da Marc Gené si percepisce realmente la straordinaria velocità delle auto di Formula 1. In quei pochi attimi arriva e scompare la Ferrari di Leclerc ad Abu Dhabi.

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Mondiale di Formula 1 2023 sta per terminare. Un campionato stradominato dalla Red Bull e da Verstappen, che hanno lasciato solo una gara alla concorrenza, a Sainz che ha vinto a Singapore. Si chiude come ormai tradizione ad Abu Dhabi dove si vive il weekend quasi come fosse l'ultimo giorno di scuola, essendo già tutto largamente deciso. Ma in realtà di spunti ce ne sono e saranno tanti. Da un video postato sui social si può vedere quanto realmente veloci siano le vetture di Formula 1.

Marc Gené è un pilota, ha corso nel circus, anche con la Williams, ha vinto a Le Mans e fa parte della Scuderia Ferrari. Ma il catalano da anni lavora per Sky, è il partner di Carlo Vanzini, la voce della Formula 1. Ovviamente è presente anche negli Emirati Gené, che durante le prove libere spesso si sposta a bordo pista. Lì cerca di osservare le vetture in alcuni punti strategici e in quelli cerca di capire le caratteristiche di Ferrari, Red Bull o Mercedes.

Per Sky pure ad Abu Dhabi Gené si è messo a bordo pista ed ha mostrato sfrecciare in curva le vetture principali, compresa la Ferrari. Poco dopo la fine delle Fp2 di Abu Dhabi il pilota spagnolo ha postato un video in cui si vede la Ferrari di Leclerc passare dov'era posizionato lui. In un battito di ciglia, la vettura del pilota monegasco arriva in curva e come ci arriva velocemente va via.

In quelle immagini si nota, o meglio, si capisce quanto siano realmente veloci le vetture di Formula 1. Chiaro che questa percezione sia forte tanto per gli appassionati quanto per chi non segue assiduamente questo sport. Evidente a tutti che siano delle schegge le vetture di Verstappen, Hamilton e Leclerc. Ma dal video di Marc Gené si ha realmente la percezione della velocità delle monoposto che hanno un passo totalmente differente viste dal vivo. Con la sua espressione Gené mostra il suo stupore, e nel video dice solo una parola, il suo classico ‘Wow'.

Formula 1 News Calendario Classifica segui