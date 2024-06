video suggerito

Il team radio di Alonso nelle libere a Montreal, sbotta contro Leclerc: "È tipico della Ferrari" Perché l'asturiano ha sbottato contro il ferrarista? L'episodio è avvenuto durante le FP2 del Gran Premio in Canada: Alonso non avrebbe gradito la poca attenzione e il comportamento da parte del monegasco durante l'outlap.

Fernando Alonso è stato il protagonista nelle FP2 del Gran Premio di Montreal in Canada. Lo spagnolo ha fatto il tempo migliore nonostante la pioggia, le condizioni della pista e le difficoltà connesse a situazioni del genere. L'asturiano ha piazzato la sua Aston Martin davanti alla Mercedes di George Russell, al compagno di scuderia Lance Stroll e al ferrarista, Charles Leclerc.

Reduce dal successo esaltante a Monte Carlo, il pilota della Rossa è finito ancora una volta sotto i riflettori che da un lato ha confermato i progressi della monoposto di Maranello, dall'altro ha messo in evidenza sbavature e disattenzioni clamorose da parte del monegasco. Una di queste poteva costargli caro (è sceso sull'asfalto montando gomme da bagnato prima che i commissari di gara ne autorizzassero l'utilizzo) ma, imbarazzo a parte per lo svarione, se l'è cavata solo con una multa.

Il resto entra nel corredo accessorio di una sessione agrodolce, scandita dal peggioramento del meteo. Ne fa parte anche il team radio di Fernando Alonso che s'è mostrato spazientito, polemico e sferzante nella riflessione fatta sull'atteggiamento di Leclerc e, più ancora, sul modo di operare del Cavallino. Lo spagnolo ha mostrato insofferenza palese, che sia stata solo dettata dal momento oppure vi sia ancora dell'altro sotto è questione interpretativa. La comunicazione con la sua scuderia, invece, non lascia dubbi al riguardo per le parole che esprime.

Perché l'asturiano ha sbottato contro il ferrarista? Non avrebbe gradito la poca attenzione e il comportamento da parte del monegasco durante l'outlap, quando giungevano vettura più veloci dietro di lui. In particolare nella parte terminale del tracciato canadese. Niente che abbia messo Leclerc nei guai o ai limiti del regolamento ma Alonso ha sottolineato quella situazione senza risparmiare sbuffi d'intolleranza.

"Leclerc è il più lento di tutti nell’ultima curva – le parole di Alonso nel team radio -. Niente specchietti. Tipico della Ferrari".

Quanto alla pioggia e alla possibilità che nel corso di qualifiche e Gran Premio si bada incontro a uno scenario peggiore, il pilota dell'Aston Martin è certo su quale sia la cosa migliore da fare per ovviare a questi inconvenienti e provare a cavalcarli, sfruttarli nel migliore dei modi.

"In queste condizioni, a volte prendi decisioni un po' a caso… è come lanciare una moneta in aria: a volte indovini, altre no. Spero che questa volta vada bene",si è augurato Alonso per il prosieguo del week-end chiudendo con una deduzione chiarissima.

"Dobbiamo analizzare un po' i dati ed essere molto attenti, in qualifica e in gara. La decisione giusta può farti guadagnare cinque secondi e se sbagli sei fuori gara – ha aggiunto a F1TV -. Sarà sempre una scommessa rischiosa quale gomma montare in un dato momento".

