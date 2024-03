Il rituale sacro di Leclerc ad ogni GP di Formula 1 con la Ferrari: un campione di educazione La Ferrari ha mostrato un un video Leclerc alle prese con un rituale con tutto il team. Una tradizione che si ripete in occasione di ogni vigilia di Gran Premio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Charles Leclerc è carico per il GP d'Australia. Il pilota della Ferrari reduce da due secondi posti nei primi appuntamenti del Mondiale di Formula 1 ha buone sensazioni in vista della gara di Melbourne. Ancor prima di entrare nell'abitacolo però il monegasco ha rispettato le tradizioni con il team. Anche alla vigilia dell'appuntamento aussie infatti, Leclerc ha effettuato il rituale sacro che condivide con tutta la squadra.

In un video pubblicato sul profilo della Ferrari infatti è stato immortalato il momento in cui Leclerc è arrivato nel "garage" della sua scuderia. E qui ha condiviso il check-in con tutti i componenti della squadra. Nelle immagini si può notare il pilota entrare nella struttura e salutare ad uno ad uno tutti i tecnici e gli addetti ai lavori che incontra sulla sua strada, dal primo all'ultimo. Tutto in italiano e tutto chiedendo ai suoi "compagni di viaggio": "Come stai". Sorrisi, strette di mano, pacche sulle spalle e grande cordialità.

Una tradizione rispettata in pieno per Leclerc che si è confermato un vero e proprio campione di educazione. Si tratta a quanto pare di un vero e proprio rito che si ripete prima di ogni Gran Premio. Una conferma di quanto il gruppo sia unito, in tutte le sue componenti. Un bel modo per prepararsi alla gara, che rappresenterà una sorta di prova del nove per la Ferrari dopo le indicazioni positive dei primi appuntamenti stagionali.

Proprio Charles Leclerc ha sensazioni molto positive. Le sue parole dall'Australia confermano l'umore visto nel video. La Ferrari a suo dire è in crescita: "Ci avvicineranno alla Red Bull attuale gli aggiornamenti, ma non sappiamo quale Red Bull che avremo di fronte tra due gare. Vedremo anche con i loro aggiornamenti a che punto saremo, ma sicuramente facciamo uno step avanti. Al contrario sarebbe una preoccupazione… Però stiamo lavorando bene, se guardiamo gli ultimi 6-7 mesi siamo la squadra che ha fatto più progressi".

