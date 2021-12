Il primo trionfo della nuova vita di Valentino Rossi: ha vinto la 100 km dei Campioni Il tradizionale appuntamento di dicembre, arrivato alla 7a edizione, ha visto trionfare Valentino in coppia col fratello Luca. In pista anche Vinales, Rins e Jorge Lorenzo.

A cura di Alessio Pediglieri

42 piloti hanno preso parte all'evento, la "100km dei Campioni" che si è svolta al MotoRanch di Valentino Rossi a Tavullia, in cui hanno partecipato anche molti dei piloti abituali del ranch insieme alle attuali stelle della MotoGP, come Maverick Vinales e Alex Rins. Così come l'ex rivale di Rossi, Jorge Lorenzo e la leggenda del Supercross americano Jeremy McGrath, entrambi puntualmente battuti. Perché a vincere è stato ancora una volta Valentino Rossi, nella sua prima vittoria ufficiale dopo aver annunciato il ritiro dalla MotoGp.

Domenica, il "Dottore" ha vinto la 7a edizione della "100km dei Campioni" insieme al compagno di team e fratello Luca Marini. La coppia formata da Elia Bartolini e Stefano Manzi, insieme a quella di Mattia Pasini e Lorenzo Baldassarri hanno completato il podio, tutto di marca italiana. Un circuito speciale, composto da un tracciato ripetuto 50 volte, in cui due piloti condividono la moto e si alternano ogni cinque giri, è oramai un appuntamento classico che si tiene da anni nel ranch VR46 di Rossi, nel mese di dicembre, con la gara principale che si è disputata domenica.

Non sono mancati molti colpi di scena, non ultimo un incidente occorso al fratello di Valentino, Luca, durante il suo secondo stint senza però frenarne le ambizioni, continuando a correre fino a suggellare la vittoria con un sorpasso su Manzi a 12 giri dalla fine. Il duello tra le coppie Pasini/Baldassarri e Bezzecchi/Migno per il terzo posto si è concluso a pochi chilometri dalla fine con una caduta di Bezzecchi.

Ottima prestazione anche per alcuni piloti della VR46 come Niccolò Antonelli e Celestino Vietti che sono arrivati ​​quinti, mentre Jorge Lorenzo e il vicecampione del titolo Moto3 Dennis Foggia sono riusciti solamente a entrare in top ten. Traguardo fallito, al contrario, da Vinales, in coppia con l'ex pilota Tech3 KTM, Iker Lecuona, stati 13esimi.

