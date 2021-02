Un autobus elettrico e soprattutto autonomo che non ha bisogno del conducente. Per la prima volta sulle strade europee circola un mezzo automatico, che può compiere il suo percorso in maniera "intelligente". È stata la città di Malaga a tenere a battesimo questo nuovo tipo di pullman nel Vecchio Continente, che resterà in Spagna per circa un mese. Un grande successo per questa sperimentazione che ha riscontrato i pareri positivi di molti passeggeri.

Sulle strade di Malaga ha fatto capolino un autobus autonomo, che non ha bisogno di un conducente per spostarsi. Questo mezzo sfrutta l'intelligenza artificiale e un ampio sistema di sensori e telecamere, che gli permettono anche di riconoscere i semafori interagendo con loro. Un esperimento destinato ad essere ulteriormente perfezionato soprattutto dopo questo test spagnolo che durerà per circa un mese. Elettrico al 100% l'autobus effettua il tragitto dalla diga di Levante al Paseo del Parque come svelato da diariosur.es.

L'autobus è in servizio sotto la supervisione di un autista con più di 25 anni di esperienza, Antonio Padilla che al quotidiano spagnolo ha dichiarato: "La verità è che mi sto davvero godendo l'esperienza. Ci sono zone in cui facciamo il lavoro comune". In realtà infatti il volante, la leva del freno e del cambio scattano in automatico, anche se in una parte del percorso, è necessaria la "doppia guida". Soprattutto nelle zone con il maggior traffico veicolare infatti, è necessario per ora l'intervento della guida manuale, soprattutto in questa fase della sperimentazione. Per il resto, tratti di semi-autonomia, e del tutto autonomi con il volante che si muove da solo. Sul mezzo presente anche l'ingegnere dell'azienda produttrice Carlos Hidalgo che ha tenuto sotto controllo i dati tecnici e le telecamere, per verificare che tutto andasse nel verso giusto anche grazie ai dati del GPS e delle riprese delle telecamere.