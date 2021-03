Il Mondiale di Formula 1 è sempre più vicino. Nove scuderie hanno presentato la vettura per il campionato 2021, lo hanno fatto tutti, inclusa la Mercedes, tranne la Ferrari, l'ultima in ordine di tempo è stata la Williams. I test pre-stagionali si terranno la prossima settimana in Bahrain, dove il 28 marzo si disputerà la prima gara della stagione. Tutte le scuderie hanno da tempo la propria coppia di piloti, l'ultima a ufficializzarla è stata la Mercedes, perché Hamilton ci ha messo un po' di tempo per firmare un contratto solo per questa stagione. Ma c'è un mercato che è ancora molto aperto e che ruota attorno a Nico Hulkenberg, che per il secondo anno consecutivo non sarà un pilota titolare ma che è pronto a subentrare. Con quale scuderia però non si sa, perché Hulkenberg è corteggiato da Aston Martin e Mercedes, ma pure dalla McLaren. Insomma il tedesco deve sfogliare la classica margherita e deve capire a chi dire sì.

L'anomalo 2020 di Nico Hulkenberg, sempre pronto all'uso

Nico Hulkenberg detiene un record molto particolare: è il pilota che ha disputato più gare nella storia della Formula 1 senza aver ottenuto mai un podio. Non ha mai guidato vetture competitive a grandi livelli, ma quando c'era mezza occasione non l'ha colta mai. Nel 2020 doveva fare da spettatore e in realtà per larga parte della stagione lo ha fatto. Ma quando la Racing Point ha avuto bisogno di lui per i contagi prima di Sergio Perez e poi di Lance Stroll ha sempre risposto in modo positivo, e in pista si è fatto valere, conquistando punti in due occasioni e artigliando una seconda fila nelle Qualifiche.

Tre offerte a Nico Hulkenberg

Questi risultati sono sotto gli occhi di tutti e lo rendono un uomo mercato. Ogni scuderia ha sempre avuto un terzo pilota, per ogni evenienza, ma dal 2020 purtroppo il mondo deve fare i conti anche con il Covid e bisogna farsi trovare sempre preparati. L'Aston Martin (ex Racing Point) gli ha fatto un'offerta, ma anche la Mercedes lo vuole, nonostante abbia eletto a alternative Vandoorne e De Vries. Potrebbe firmare con la Mercedes e alla bisogna essere utilizzato dall'Aston Martin Hulkenberg, che però ha ricevuto una proposta pure dalla McLaren, pure motorizzata Mercedes. Tutti lo vogliono, presto dovrà dare una risposta.