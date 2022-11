Il fascino intramontabile di Opel Corsa che dura da 40 anni: ecco la “Opel Corsa 40 Anniversary” Giunta alla sesta generazione, Opel Corsa si conferma tra le più amate e vendute del segmento B. Ed è stata celebrata nel migliore dei modi con la “Opel Corsa 40 Anniversary” studiata nei minimi particolari da Marc Fetzer, dirigente Opel e a capo del Programme Execution Team.

A cura di Alessio Pediglieri

Da quarant'anni la si continua ad apprezzare e quando un paio di settimane fa è stata presentata la "Opel Corsa 40 Anniversary" per festeggiare una delle auto più iconiche della casa automobilistica tedesca è stato nuovo, immediato successo: Opel Corsa è ancora oggi più popolare che mai, dotata di un fascino impareggiabile e intramontabile che le ha permesso, dopo 6 generazioni, di essere una delle piccole più vendute del segmento B, perché – afferma Marc Fetzer, dirigente Opel e a capo del Programme Execution Team – viene "associata ai concetti di affidabilità e simpatia".

Nel 2008 Marc Fetzer è entrato in Opel, dove si è occupato subito di prodotto con diversi incarichi nell’ambito del team di marketing internazionale e dal 2016 ha iniziato a lavorare alla sesta generazione di Opel Corsa come Programme Manager. Ed è da lui che è nata l'idea oggi divenuta realtà: "Facciamo una Opel Corsa special edition 40 Anniversary con i colori e i tessuti degli anni Ottanta". Così, eccola qui la doverosa celebrazione di un'auto da sempre al top della propria gamma. Alcuni dati? Nel 2021 è stata in assoluto la piccola più venduta in Germania; nel Regno Unito, la Vauxhall Corsa è stata l'auto più venduta in assoluto e nella sua versione elettrica, l’attuale Opel Corsa ha ricevuto l’ambito "Volante d’Oro 2020".

Un amore tra Opel Corsa che inizia nel 1982 e che nel 1993 si alimenta delle le morbide linee uscite dalla matita del designer Hideo Kodama per un modello che ha avuto più successo nel mondo, con oltre 4 milioni di vetture vendute. Il 2000 si apre con l'Opel Corsa C che mostra un abitacolo più grande e moderno, grazie al primo navigatore e ai primi segni di infotainment. La quarta generazione di Opel Corsa vede la luce nel 2006, con Marc Fetzer che inizia a lavorarci per migliorare la qualità e la scelta degli accessori interni.

Fino al 2014 quando Fetzer inizia a lavorare a tempo pieno per la "piccola" della Opel, prendendosi in incarico la responsabilità della strategia di marketing per l’intero ciclo di vita della vettura. Con l'avvento dell'ultima generazione, la sesta che nel 2019 diventa subito tra le più vendute del settore B e la cui versione elettrica si fregia del "Volante d'Oro".