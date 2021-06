La tecnologia per garantire una maggiore sicurezza stradale, e punire i furbetti del volante e gli automobilisti più pericolosi. Questo l'obiettivo del progetto che ha ricevuto l'ok dal Comune di Firenze e che prevede un sistema all'avanguardia di rilevamento delle infrazioni semaforiche. In alcune strade del capoluogo toscano dunque ci si potrà imbattere in veri e propri semafori intelligenti, che potranno sfruttare delle telecamere di tipo Full HD.

È stato approvato dunque il sistema tecnologico di rilevamento delle infrazioni semaforiche in quel di Firenze. Su proposta dell'assessore ai Lavori pubblici Titta Meucci, è arrivato l'ok al progetto che contribuisce al miglioramento della sicurezza stradale. Si potranno così rilevare tutta una serie di violazioni del codice della strada, a prescindere dalla velocità e dalla direzioni del veicolo, con la possibilità di considerare ogni tipologia di movimento, ovvero svolte, cambi di corsia e eventuali spostamenti a cavallo di due corsie.

I semafori intelligenti fanno parte di un progetto che prevede un investimento da 120mila euro, con postazioni in alcuni punti nevralgici come le intersezioni di Piagentina, via Doni, viale Matteotti, viale Guidoni, via Dalla Chiesa. Lo strumento non prevede la presenza di spire o sonde, ma l'utilizzo di telecamere di tipo Full Hd ad alta qualità video che garantiranno anche riprese eccellenti in condizioni di scarsa visibilità, o di sera.

Grande soddisfazione da parte dell'assessore Meucci, per una serie di interventi che tra l'altro non comporteranno trasformazioni edilizio-urbanistiche: "Abbiamo a cuore il tema della sicurezza stradale sul quale abbiamo portato avanti battaglie a livello normativo e importanti campagne di sensibilizzazione. Sempre in questa ottica, da assessore ai Lavori pubblici, ho presentato un progetto per mettere in campo un nuovo sistema tecnologicamente avanzato di rilevamento delle infrazioni semaforiche che potrà contribuire a migliorare la sicurezza delle nostre strade".