Horner parla dell’incidente di Adrian Newey: “Riportate notizie esagerate” Adrian Newey è stato coinvolto in un incidente la scorsa estate in Croazia. Newey ha subito diverse operazioni ed ha saltato una serie di gare, sulle sue condizioni ci sono state una serie di speculazioni che la Red Bull ha voluto smentire. Il team principal Horner ha detto: “Molte notizie sono state riportate in modo esagerato”.

A cura di Alessio Morra

Max Vertsappen negli Stati Uniti ha ottenuto uno successo splendido e pesante nella corsa al Mondiale, Hamilton ora è lontano di 12 punti (a 5 gare dal termine). Il successo del pilota olandese è stato celebrato dalla Red Bull con tutti i crismi. Il team austriaco ha avuto modo di festeggiare completamente perché al muretto box c'era anche il progettista Adrian Newey, tornato in pista da qualche settimana dopo un brutto incidente che lo aveva costretto a una serie di operazioni.

Dopo la sosta estiva si era notata l'assenza di Newey, un genio vero che ha cambiato la Formula 1, che non ha seguito il team in Belgio, in Olanda, a Monza e in Russia prima di tornare in Turchia. Nel paddock si era diffusa subito una voce, poi confermata, sulla sua assenza e sulle sue condizioni di salute. Successivamente si è saputo che l'inglese durante le vacanze che ha trascorso in Croazia è stato coinvolto in un serio incidente mentre era in bicicletta, ha riportato diverse fratture e soprattutto un'importante ferita alla testa e per questo è stato sottoposto a diverse operazioni. Newey era riuscito a ritornare in Inghilterra grazie a Ecclestone (che si trovava pure lui in Croazia in estate).

Helmut Marko rispondendo a una domanda sulle condizioni di Newey negli Stati Uniti aveva detto: "All’inizio non sapevamo quanto fosse grave l’infortunio di Adrian ha dovuto subire varie operazioni, ma adesso è tornato. Non dico che sia in forma al 100%, ma è in grado di svolgere il suo lavoro ed in Turchia ha subito individuato le difficoltà che avevamo avuto col set-up della RB16B". Le illazioni si sono sprecate e c'è stato anche chi ha parlato di condizioni serissime per Newey dopo l'incidente. Ma il team principal della Red Bull Chris Horner, parlando con formel1.de, ci ha tenuto a dire che Newey ha subito un brutto incidente, ma ha smentito le voci che parlavano di condizioni molto gravi per Newey: "Certe notizie sono spesso riportate in modo esagerato è vero che ha avuto un incidente mentre si trovava in vacanza, ma fortunatamente è tornato in forma, ed era già nelle condizioni per rimettersi al lavoro da Istanbul".