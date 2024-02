Horner già fatto fuori dalla Formula 1 al primo GP: l’assenza in Bahrain non passa inosservata In attesa della decisione della Red Bull su Christian Horner per le accuse di molestie, il team principal ha raggiunto Sakhir dove si svolgerà il primo GP del Mondiale di Formula 1 2024: nel programma della FIA però non è passata inosservata la sua assenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Quando mancano pochissime ore al via del Mondiale di Formula 1 2024 l'annosa questione che riguarda il team principal della Red Bull Christian Horner non è stata ancora chiarita. Alla vigilia del GP del Bahrain sul britannico pendono ancora le accuse di "comportamento inappropriato" (sexting secondo diversi media inglesi e olandesi) nei confronti di un membro del team F1 per le quali l'azienda austriaca ha avviato un'indagine affidata ad un avvocato esterno che ha interrogato lo stesso 50enne per 8 ore e prodotto un faldone di oltre 100 pagine sulla scorta del quale i vertici decideranno il suo futuro.

Il verdetto, atteso prima dell'inizio del weekend di gara (cioè giovedì dato che l'intero programma del GP del Bahrain, causa Ramadan, è stato anticipato di un giorno), non è ancora arrivato e Christian Horner si è dunque messo in viaggio verso Sakhir senza conoscere quale sarà il suo futuro e, soprattutto, se sarà lui a guidare la squadra campione del mondo in carica durante questa prima uscita stagionale. Stando a quanto riportano diverse fonti a prendere la decisione finale sul team principal sarà l'azionista di maggioranza del gruppo Red Bull (il thailandese Chaleo Yoovidhya) e tutti, dai rivali alla FIA fino al futuro partner (dal 2026) Ford, hanno chiesto che la vicenda sia chiarita il prima possibile.

Nel frattempo però non è passata inosservata l'assenza di Christian Horner nel programma ufficiale della conferenza stampa riservata ai team principal della Formula 1 che andrà in scena in Bahrain giovedì 29 febbraio alle 18:30 (ora italiana). Un'assenza strana dato che saranno presenti i suoi più accreditati avversari (cioè i team principal di Ferrari e Mercedes Frederic Vasseur e Toto Wolff e il CEO della McLaren Zak Brown) e, soprattutto, alla luce del fatto che negli ultimi 10 anni il team principal campione del mondo in carica tra i costruttori ha sempre partecipato alla prima conferenza stagionale dedicata ai capi delle scuderie.

La FIA ha minimizzato la questione ricordando come Horner abbia parlato pubblicamente in conferenza stampa durante i test pre-stagionali andati in scena una settimana prima sempre a Sakhir (durante i quali non ha indossato la divisa della squadra), ma ciò che sembra in realtà è che la Federazione e la Formula 1 abbiano già fatto fuori il team principal della Red Bull e, quasi certamente, così sarà fino a quando non arriverà la decisione sul suo futuro da parte dell'azienda austriaca.

