Horner accusato di aver inscenato "una farsa" con Geri Halliwell dopo lo scandalo in Red Bull Forse anche per mettere a tacere voci di crisi matrimoniale, in Bahrain Chris Horner e Geri Halliwell hanno passeggiato mano nella mano nel paddock. Quella camminata ha alimentato voci e polemiche e c'è chi l'ha definita un'autentica farsa.

A cura di Alessio Morra

Nel mondo della Formula 1 il nome di Chris Horner nell'ultimo mese è stato il più citato, più di Verstappen, che vince sempre, e più di Hamilton, che dal 2025 correrà per la Ferrari. Il team principal della Red Bull però ha ottenuto questa enorme popolarità a causa di una brutta vicenda. Perché Horner era stato denunciato da una dipendente del team per comportamento inappropriato. L'inglese è stato assolto ed ha mantenuto il posto, tra mille polemiche. E una polemica è nata anche dopo l'arrivo in Bahrain della moglie Geri Halliwell. I due hanno fatto una passeggiata mano nella mano che è stata giudicata una vera e propria farsa.

Comportamento inappropriato verso una dipendente. Con questa accusa Horner era finito sotto indagine nel mese di febbraio. Accuse che sono state valutate con un'attenta indagine, che si è chiusa proprio alla vigilia del campionato 2024 con l'assoluzione di Horner, che è stato prosciolto dall'accusa di comportamento coercitivo nei confronti di una dipendente. Horner ha subito un altro pesante attacco, da parte di un cosiddetto ‘corvo' che ha inviato a 250 giornalisti accreditati di presunte foto e screen che il team principal Red Bull avrebbe inviato alla donna.

Il sabato, il giorno in cui si è tenuto il Gp Bahrain, è arrivata a Sakhir Geri Halliwell, ex Spice Girls e moglie di Horner. I due sono stati immortalati da fotografi e telecamere mentre camminavano mano nella mano nel paddock. Si voleva dare evidentemente un messaggio forte, un messaggio di solidità. Come a dire: la coppia va avanti, siamo uniti, problemi ce ne sono pure ma sono (o saranno) superati – una risposta ai tabloid che invece hanno scritto il contrario. Poco dopo Halliwell e Horner sono stati fotografati mentre si baciavano a poco dal via della gara.

Una dimostrazione di unità che però per l'ex pilota di Formula 1 Christian Albers è una farsa. L'olandese, nel circus tra il 2005 e il 2007 senza lasciare traccia, nel podcast F1 del quotidiano olandese De Telegraaf ha criticato quelle foto, quei video e di fatto quell'unione, che per lui è finta: "Una cosa assolutamente senza senso. Che razza di farsa è questa?".

Albers è stato durissimo dicendo che Halliwell e Horner hanno recitato nel paddock. Quella passeggiata non ha convinto l'olandese che è stato tranchant: "È una storia piuttosto difficile ed è complicato giudicare perché non si sa mai veramente cosa è successo esattamente, ma io non l'avrei mai fatto, è solo una farsa".

Horner in una delle poche dichiarazioni rilasciate ha sempre dichiarato di avere il sostegno della sua famiglia e di sua moglie. E pubblicamente l'ex Spice ha sempre sostenuto Horner. Anche se i tabloid parlano di verità diametralmente opposta. Di sicuro dai video e dalle fotografie non si vede nel momento della passeggiata mano nella mano nel paddock un'enorme serenità di Halliwell, che sarebbe anche comprensibile vista l'enorme attenzione mediatica sul caso.

Ma quelle espressioni, che il dottor Lightman leggerebbe come un libro aperto, hanno dato adito a forti discussioni, e alla sentenza di Albers, che parla apertamente di farsa. In ogni caso, una passeggiata mano nella mano che doveva portare serenità si è tramutata in un altro capitolo ricco di polemico, come non bastassero già la faida interna e le parole di papà Verstappen, mentre Max resta l'unico calmo e vince sempre.

