Hamilton si prepara a un Gp di Monza noioso: “Porterò il tablet e guarderò il Trono di Spade” Lewis Hamilton parte dall’ultima fila a Monza. L’inglese pensa sia difficile per lui arrivare, anche, in zona punti e simpaticamente afferma che nella sua Mercedes porterà il tablet e proverà a vedere i nuovi episodi del Trono di Spade.

A cura di Alessio Morra

Il Mondiale 2022 non sarà certamente il migliore di Hamilton, che non ha vinto nemmeno una gara (difficilmente ci riuscirà) e non ha ottenuto nemmeno una pole position. La scorsa settimana senza Tsunoda probabilmente poteva giocarsi il successo con Verstappen, ma ha finito quarto, una delusione. Male gli era andata pure a Spa, dove era stato irruente ed era stato costretto a ritirarsi dopo nemmeno un giro. A Monza Lewis partirà dal fondo, dall'ultima fila, e non pensa affatto a una grande rimonta. Però almeno e sereno e a poche ore dal via ha detto di aver trovato la soluzione se avrà, come pensa, una gara noiosa.

Giovedì la Mercedes ha ufficializzato che Hamilton sarebbe partito dall'ultima fila per la sostituzione del motore e di alcune componenti del cambio. Ha preso parte a tutte le sessioni di libere e qualifiche non andando oltre il quinto posto, comunque si è messo dietro Russell. Tutto fine a se stesso. Perché l'ultima fila, almeno per questa volta era la sua.

Lewis Hamilton si è piazzato al 5° posto nelle Qualifiche del Gp d’Italia.

Al termine delle Qualifiche il sette volte campione del mondo si è mostrato molto sfiduciato, seppur con il sorriso, ha detto che sarà difficile pure andare in zona punti – strano, perché comunque a Monza la possibilità di effettuare dei sorpassi c'è, e lui guida pur sempre una Mercedes: "Già entrare in zona punti sarà complicato. Il divario tra le macchine è minimo, c'è non mi aspetto troppo per la gara, pagherò il prezzo di aver commesso un errore a Spa. Andrà come andrà. Non lotterò per il campionato e cercherò di divertirmi".

Successivamente si è presentato ai microfoni della Tv inglese e ha spiegato perché non ha tanta fiducia: "Venerdì ero dietro Valtteri nelle prove libere e non sono riuscito a prenderlo o superarlo. Quindi, spero di non rimanere bloccato domani". Poi per rendere bene l'idea delle sue difficoltà, Lewis ha detto: "Stavo pensando di portare un iPad con me e nella linea DRS potrei guardare le nuove puntate di Game of Thrones che sono appena uscite". L'inglese è un fan della serie che ha battuto negli anni ogni tipo di record e sicuramente vedrà, magari non a Monza le nuove puntate quella di ‘House of Dragon'.