Hamilton scalpita, non vede l'ora di esordire con la Ferrari in F1: il messaggio di Lewis è potente Manca un mese e mezzo all'avvio del Mondiale di Formula 1 2025, ma Lewis Hamilton non vede l'ora di fare il suo esordio con la Ferrari in Formula 1.

A cura di Alessio Morra

Lewis Hamilton ha preso contatto con il mondo Ferrari, anzi ha fatto un'assoluta full immertion. Giornate intensissime per il sette volte campione del mondo che, nonostante l'incidente di Barcellona, procede spedito nella sua luna di miele in rosso e nell'ultimo post social ha fatto capire che scalpita in attesa del primo weekend di Formula 1 da pilota Ferrari.

Hamilton ha guidato la Ferrari a Fiorano e Barcellona

Hamilton sta per chiudere la seconda settimana di lavoro vero con la Ferrari. Un lavoro che va anche oltre la pista. Non si è fermato un attimo e ha mostrato con una sfilza di post la sua gioia, mentre Toto Wolff osserva e commenta con affetto e una metafora calzante. Lewis ha guidato la Ferrari prima a Fiorano e poi a Barcellona, dove è stato autore di un incidente, fortunatamente senza conseguenze. Un incidente che però aveva causato danni consistenti alla SF-23.

Lewis scalpita e aspetta già il GP Australia

Lewis ha già messo tutto alle spalle e va oltre. Perché il 18 febbraio ci sarà la presentazione di tutte le vetture di Formula 1, con lo shakedown della SF-25 a Fiorano per il giorno seguente, il 19. Poi sarà la volta dei test invernali, che si terranno a fine mese. Ma Hamilton pensa soprattutto al Gran Premio d'Australia, che quest'anno torna a essere il primo della stagione (14 – 16 marzo). E su Instagram, dove ha postato una serie di foto scattate a Barcellona, ha scritto: "La prima gara non arriverà mai abbastanza presto".

La voglia di correre con la Ferrari in un Gp è davvero tanta. Scalpita Hamilton che già si vede a Melbourne, dove la Ferrari proverà a lottare con la McLaren e con la Red Bull di Max Verstappen, il grande rivale dell'inglese che spera di correre ad armi pari.