Hamilton, primo giorno da pilota Ferrari festeggia con la foto da bambino: aveva già il casco rosso Con l’1 gennaio 2025 scatta ufficialmente l’avventura tra Lewis Hamilton e la Ferrari. Per celebrare l’evento il pluricampione inglese ha pubblicato su Instagram una sua iconica foto: da bambino, sui go-kart con uno sgargiante casco rosso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Lewis Hamilton è dall'1 gennaio 2025 ufficialmente un nuovo pilota della Ferrari, aprendo le porte alla sua nuova avventura da 7 volte campione del mondo con il Cavallino Rampante. Il primo giorno di Lewis da pilota di Maranello segna anche l'inizio del conto alla rovescia in attesa di vederlo in pista per la prima volta su una Rossa per l'inizio della nuova stagione che scatterà a Melbourne nel weekend 14-16 marzo 2025. La passione mai nascosta per il Cavallino e il suo rapporto con Leclerc è stata celebrata dal campione inglese sui social con una foto iconica che vuole confermare il legame che il destino gli ha riservato da sempre: lui da bambino, in una gara di go-kart, con un casco "rosso" Ferrari. Particolare che è divenuta anche l'immagine-profilo del suo account.

Primo giorno di Hamilton in Ferrari: la foto da bambino col casco rosso

Nessuna parola, solamente una fotografia d'epoca e una emoticon. La prima ritrae un Lewis Hamilton bambino, impegnato in una gara di go-kart. Foto d'epoca, sgranata ma perfettamente riprodotta sul proprio profilo Instagram, senza aggiungere alcuna didascalia. L'unico elemento aggiunto è una emoticon di una auto di Formula 1, rossa. E proprio il "rosso" è di fatto il leitmotiv che unisce il tutto, un filo che accomuna il passato e il presente e futuro del pluricampioine inglese, con la Ferrari. Non a caso, la foto scelta ritrae il piccolo Hamilton con un casco rosso sgargiante.

Hamilton-Ferrari, le parole che chiudono il cerchio del destino

Il 2025 della Formula 1 dunque parte con la conferma più importante tra le tante novità, l'avventura ufficiale di Hamilton in casa Ferrari. Oggi 1 gennaio è stato di fatto il primo giorno con la Scuderia di Maranello del 7 volte campione del mondo che dopo l'ultima gara 2024 di Abu Dhabi aveva chiuso la sua avventura in Mercedes, durata 12 anni. "Non è mai stato un segreto, sono sempre stato un grande tifoso della Ferrari. Ho delle Ferrari a casa che adoro, mi piacciono tantissimo". Parole e musica di Lewis Hamilton che risalgono a tempi non sospetti, nel settembre del 2020, e che oggi risuonano come la chiusura del cerchio da parte di un destino che ha unito finalmente pilota e scuderia: "La Rossa ha tifosi in tutto il mondo, spero, prima che finisca la mia carriera, che possa lottare ancora con la Ferrari" aveva ancora aggiunto Hamilton.

Quanto guadagnerà e quanti anni di contratto ha Hamilton con la Ferrari

La Ferrari garantirà a Lewis Hamilton un ingaggio annuo altissimo, per alcune fonti di 50 milioni di euro, per altre addirittura 60 milioni a stagione, più o meno quello dell'attuale campione del mondo Max Verstappen alla Red Bull. La durata del contratto del "Re Nero" con la scuderia del Cavallino Rampante è di un contratto con la formula 2 stagioni con l'opzione per la terza: un biennale assicurato e la voglia di rimettersi in gioco a 42 anni con un obiettivo chiaro in testa: l'ottavo titolo iridato, che gli permetterebbe di superare il leggendario di Michael Schumacher.