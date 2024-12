Lewis Hamilton devastato per l’addio alla Mercedes: “È una sensazione terribile”

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Dodici anni assieme non li potranno dimenticare mai Lewis Hamilton e la Mercedes, che vivranno assieme l'ultimo weekend. I lacrimoni sono alle porte, il sette volte campione del mondo sa bene che non sarà facile gestire le emozioni in questo fine settimana in cui proverà a chiudere in bellezza. Ma il risultato della pista per ora conta poco. Si parla, si provano a gestire le emozioni e si saluta il team, in attesa di una grande festa prima del passaggio in Ferrari.

Per Lewis lasciare la Mercedes è complicato

Hamilton è contento naturalmente di passare alla Ferrari, ma ora è il momento dello strappo, quello definitivo, il momento più difficile. E dal tracciato di Yas Marina il britannico in modo crudo ha parlato delle sue emozioni relative al momento che sta vivendo: "Questa è una sensazione terribile".

A parole si mostra concentrato sull'ultima gara, ma sa che non sarà facile mettersi tutto alle spalle. Il percorso è stato lungo e rigoglioso con sei titoli mondiali vinti tra il 2014 e il 2020 e due mancati per un soffio: “Voglio solamente dare tutto nonostante sapessi da inizio anno di dover lasciare la squadra, forse solo oggi mi sto davvero rendendo conto che questi saranno gli ultimi momenti con il team. Se ripenso alla nostra prima vittoria insieme, nel 2014, sul podio con me c’era un ingegnere in lacrime. Questo, così come i tanti sorrisi, sono momenti che poterò per sempre nel cuore. E come non menzionare quest’anno a Silverstone, sono così fiero di ogni persona che ha dato il suo contributo in questa squadra".

"Sapevo fosse difficile, ma non così tanto"

Pesa ogni parola Lewis che ammette di aver sottovalutato l'addio alla Mercedes: "Non voglio mentire, mi aspettavo fosse difficile, ma penso di aver enormemente sottovalutato quanto lo sarebbe stato davvero. Sono consapevole che per tante persone accettare che io me ne vada non sia stato facile, ma poteva succedere, sono umano anche io e a volte era difficile esprimere quello che provavo davvero. Per questo voglio ricordare soltanto i bei momenti e gli incredibili legami che ho stretto con questo team. È stato un percorso speciale e in tutto questo tempo ho vissuto emozioni davvero profonde".

George Russell ha dedicato il casco a Lewis Hamilton

La Mercedes lo sta omaggiando da giorni e non ha finito. Nel giorno della foto di fine stagione è arrivato pure l'omaggio di Russell che gli ha dedicato il casco che utilizzerà nell'ultima gara del campionato.