Hamilton da record nelle qualifiche del GP Turchia, ma la pole è di Bottas. Ferrari 4a con Leclerc Lewis Hamilton piazza il giro più veloce (con tanto di record della pista) nelle qualifiche del GP della Turchia di Formula 1 2021, ma a causa della penalizzazione di 10 posizioni comminatagli in precedenza partirà 11° in griglia di partenza. A conquistare la pole position a Istanbul è quindi il suo compagno di squadra Bottas che precede Verstappen e la Ferrari di Charles Leclerc. Un’altra penalità farà scattare Carlos Sainz dall’ultima casella nella gara di domenica.

A cura di Michele Mazzeo

Valtteri Bottas conquista la pole position del GP della Turchia, 16° appuntamento del Mondiale di Formula 1 2021. Il finlandese, secondo nelle qualifiche alle spalle del recordman della pista Lewis Hamilton (che partirà 11° in griglia di partenza per la penalizzazione di 10 posizioni da scontare), partirà davanti a tutti nella gara di domenica. Al fianco della Mercedes in prima fila ci sarà Max Verstappen con la Red Bull. Appena dietro la prima delle Ferrari con Charles Leclerc che, grazie al fondamentale gioco di squadra nel Q2, partirà quindi dalla terza casella. Scatta invece ultimo Carlos Sainz a causa della penalità per aver montato la nuova power unit per il week end di Istanbul ma lo spagnolo è stato comunque grande protagonista delle qualifiche prima eliminando in Q1 Daniel Ricciardo della McLaren e poi salvando il suo compagno di squadra nell'ultimo giro lanciato del Q2.

I risultati delle qualifiche di Formula 1 a Istanbul e la griglia di partenza

Q3

Lewis HAMILTON 1:22.868 Valtteri BOTTAS +0.130 Max VERSTAPPEN +0.328 Charles LECLERC +0.397 Pierre GASLY Fernando ALONSO +0.609 Sergio PEREZ Lando NORRIS Lance STROLL +1.437 Yuki TSUNODA

Q2

Valtteri BOTTAS Lewis HAMILTON Pierre GASLY Charles LECLERC Yuki TSUNODA Max VERSTAPPEN Fernando ALONSO Sergio PEREZ Lance STROLL Lando NORRIS Sebastian VETTEL Esteban OCON George RUSSELL Mick SCHUMACHER Carlos SAINZ

Q1

Lewis HAMILTON 1:24.585 Max VERSTAPPEN +0.007 Pierre GASLY +0.119 Charles LECLERC +0.284 Sergio PEREZ +0.378 Valtteri BOTTAS +0.462 Lando NORRIS +0.553 Fernando ALONSO +0.589 Carlos SAINZ +0.592 Yuki TSUNODA +0.824 George RUSSELL +0.832 Esteban OCON +0.837 Lance STROLL +0.926 Mick SCHUMACHER +0.970 Sebastian VETTEL +1.202 Daniel RICCIARDO +1.296 Nicholas LATIFI +1.501 Antonio GIOVINAZZI +1.845 Kimi RÄIKKÖNEN +2.940 Nikita MAZEPIN +3.864

F1 GP Turchia, la griglia di partenza dopo le qualifiche

1ª FILA: 1. Bottas (Fin/Mercedes); 2. Verstappen (Ola/Red Bull)

2ª FILA: 3. Leclerc (Mon/Ferrari); 4. Gasly (Fra/Alpha Tauri)

3ª FILA: 5. Alonso (Spa/Alpine); 6. Perez (Mes/Red Bull)

4ª FILA: 7. Norris (Ing/McLaren); 8. Stroll (Can/Aston Martin)

5ª FILA: 9. Tsunoda (Jap/Alpha Tauri); 10. Vettel (Ger/Aston Martin)

6ª FILA: 11. Hamilton (Ing/Mercedes)*; 12. Ocon (Fra/Alpine)

7ª FILA: 13. Russell (Ing/Williams); 14. Schumacher (Ger/Haas)

8ª FILA: 15. Ricciardo (Aus/McLaren); 16. Latifi (Can/Williams)

9ª FILA: 17. Antonio Giovinazzi (Ita/Alfa Romeo); 18. Raikkonen (Fin/Alfa Romeo)

10ª FILA: 19. Mazepin (Rus/Haas); 20. Sainz (Spa/Ferrari)**

*penalizzato di 10 posizioni per la sostituzione del motore endotermico

**parte dal fondo per aver montato la quarta Power Unit stagionale