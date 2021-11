Grosjean operato nuovamente alla mano sinistra: “Ho riavuto la mia mano di Topolino” L’ex pilota di Formula 1 è stato operato nuovamente alla mano, gravemente danneggiata dopo il terribile incidente del Gp del Bahrain. Grosjean sui social ha postato una foto della sua mano e ha scritto: “Ho riavuto indietro la mia mano di Topolino”. Grosjean è stato sottoposto a un trapianto di pelle alla mano sinistra.

A cura di Alessio Morra

L'ex pilota di Formula 1 Romain Grosjean lo scorso 29 novembre in Bahrain è stato coinvolto in un incidente terribile, un incidente che ricordano tutti gli appassionati di Formula 1. Il più brutto mai visto negli ultimi anni. La Haas del francese prese fuoco e Grosjean si è salvato per miracolo. Se l'è vista brutta Romain che ha poi recuperato e disputato una stagione intera negli Stati Uniti guidando in IndyCar, ma pochi giorni fa è tornato sotto i ferri. Il francese è stato sottoposto a un trapianto di pelle alla mano sinistra, che era rimasta ustionata pesantemente.

Grosjean, come anche la moglie Marion Jollès, ha parlato spesso del suo problema alla mano, non ha voluto nascondersi: "Non è più la stessa mano di prima, ma ci devo convivere", ma a distanza di un anno ha deciso di sottoporsi a questo intervento che migliora la sua vistosa cicatrice. Dopo l'intervento l'ex pilota della Lotus ha scritto: "Finalmente ho riavuto indietro la mia mano di Topolino", riferendosi alle fasciature mediche che ha immortalato nel post.

Il francese in quell'incidente in Bahrain ha posto fine alla sua carriera in Formula 1, ebbe un contratto con Kvyat e finì nelle barriere, la sua Haas prese fuoco e in quei 27 interminabili secondi Grosjean non perse conoscenza e riuscì a salvarsi grazie alla sua prontezza mentale e grazie all'enorme sicurezza che oggi c'è in Formula 1. Dopo una serie di operazioni si è ristabilito e in questa stagione 2021 ha corso negli Stati Uniti con la Dale Coyne Racing, chiudendo al 15° posto, ma riuscendo anche a salire sul podio e a conquistare una pole position. Nel 2022 correrà in IndyCar con l'Andretti Autosport e sarà in pista anche nella 500 Miglia di Indianapolis. Parlando delle sue mani recentemente aveva detto: "La mano sinistra sarà recuperabile solo al 95%, con alcuni limiti di movimento che comunque non mi impediscono di viverci normalmente, mentre la destra è guarita al 100% e ho solo bisogno di mettere la crema solare quando esco di casa".