Gresini Racing presenta il colore della nuova livrea per la MotoGP 2022 Il team Gresini ha svelato il nuovo colore dominante nella livrea delle Ducati di Fabio Di Giannantonio ed Enea Bastianini nella MotoGP 2022. Il tradizionale celeste della squadra fondata dal compianto Fausto Gresini si fonderà con il rosso e lascerà così il posto al Pantone 2122 C che campeggerà sulle carene delle moto del team di Faenza nella prossima stagione.

A cura di Michele Mazzeo

Dal prossimo anno la Gresini Racing lascerà l'Aprilia e diventerà un team indipendente in MotoGP. E dopo aver annunciato le moto (Ducati) e i piloti (Fabio Di Giannantonio ed Enea Bastianini) la squadra fondata dal compianto Fausto Gresini e gestita adesso dalla moglie Nadia Padovani e dai figli Lorenzo e Luca ha svelato anche il colore predominante della nuova livrea per il 2022 annunciando di fatto un significativo cambio rispetto al recente passato.

Il colore predominante sulle carene delle loro Ducati nel 2022 sarà infatti il Pantone 2122 con il tradizionale celeste della Gresini Racing che andrà a fondersi con il rosso per dare vita alla tinta che campeggerà sulle moto di Di Giannantonio e Bastianini nella prossima MotoGP. Un cambio dunque rispetto al passato per festeggiare il ritorno del team di Faenza come squadra indipendente nella top class del Motomondiale. Un cambio per onorare la memoria di Fausto Gresini vero artefice di questo piccolo ‘miracolo' italiano sempre nel cuore della sua famiglia, della sua squadra, dei suoi tifosi e di tutti quegli appassionati di motociclismo e motorsport in generale che hanno avuto la fortuna di vederlo in pista come pilota e poi come boss del team.

Queste le parole con cui il team Gresini ha comunicato il colore scelto per la nuova livrea a cui sta lavorando insieme alla Drudi Performance: "Il colore del cielo, dell’aria…del respiro. Una tinta pulita e giovane, nuova energia! Il celeste Gresini Racing incontrerà il rosso…colore del coraggio, della passione, della velocità" questa infatti la didascalia posta a corredo di un suggestivo video in cui si vede il nuovo colore della squadra prendere forma.