Oggi la presentazione della nuova stagione del team Gresini nonostante negli ultimi giorni le condizioni del patron e fondatore della squadra (presente in MotoGP, Moto2, Moto3 e nel CIV) Fausto Gresini siano peggiorate. Il due volte campione del mondo della 125cc dopo aver contratto il Covid-19 è infatti ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Maggiore di Bologna da 52 giorni e dopo un periodo di lenti e costanti miglioramenti, lo scorso sabato è stato nuovamente sedato in modo profondo ed è stato sottoposto ad un nuovo percorso terapico per combattere la grave infiammazione polmonare con cui è in lotta dallo scorso 27 dicembre.

Lo storico braccio destro di Fausto Gresini, Carlo Merlini, che al momento è al comando del team Gresini, ci ha tenuto a sottolineare il motivo per il quale si è deciso di confermare l'evento di presentazione della squadra per la stagione 2021 nonostante il suo fondatore e patron sia in questo momento in lotta per sconfiggere le complicazioni portategli dal coronavirus: "Faremo la conferenza, in tono minore, perché è stato lo stesso Fausto a chiedercelo -ha detto il manager alla testata specializzata GPOne –. Ci siamo tenuti in contatto ogni volta che è stato possibile, nei momenti in cui le sue condizioni sono migliorate. È una dura battaglia, la sua – ha infine concluso Carlo Merlini –, e stiamo tutti pregando per la sua salute".

Oggi dunque la presentazione del Team Gresini si farà, in tono minore, ma si farà. La squadra che sarà presente direttamente in tre categorie, la Moto3, la Moto2 e la MotoE, ma sarà anche in MotoGP con l'Aprilia con i piloti Aleix Espargarò e Lorenzo Savadori, per la stagione 2021 schiererà in Moto2 Nicolò Bulega e Fabio Di Giannantonio, in Moto3 Jeremy Alcoba e. Gabriel Rodrigo, mentre nella classe riservata alle moto elettriche gli alfieri del team saranno Andrea Mantovani e Matteo Ferrari.