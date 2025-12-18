Motori
video suggerito
video suggerito

Greg Biffle e la sua famiglia sono morti in un incidente aereo, è una tragedia: lutto nel mondo NASCAR

L’aereo privato dell’ex campione NASCAR si è schiantato a Statesville causando diverse vittime. A bordo c’erano Greg Biffle, la moglie e i due figli: indagini in corso sulle cause dell’incidente. Tragedia negli Stati Uniti.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Vito Lamorte
0 CONDIVISIONI
Immagine

Tragedia negli Stati Uniti: Greg Biffle, icona della NASCAR, è morto insieme alla sua famiglia in un incidente aereo. Il velivolo privato riconducibile all’ex pilota si è schiantato alle 10:15 del mattino all’aeroporto regionale di Statesville, nella Carolina del Nord, mentre era diretto a Bradenton, in Florida.

La conferma della presenza a bordo della famiglia Biffle è arrivata da Garrett Mitchell, noto YouTuber conosciuto come Cleetus McFarland, che ha spiegato come Greg, la moglie Cristina e i figli Emma e Ryder fossero in viaggio per raggiungerli. Le autorità locali hanno confermato il numero delle vittime, senza però diffondere ulteriori dettagli nell’immediato.

Immagine

Tragedia negli USA: muore Greg Biffle, leggenda della NASCAR, con tutta la sua famiglia

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’ufficio dello sceriffo della contea di Iredell e, successivamente, la Federal Aviation Administration, che ha assunto il controllo delle indagini. L’aeroporto è stato chiuso e la rimozione dei rottami richiederà tempo. Le prime informazioni indicano condizioni meteo difficili al momento dello schianto, con piogge intense e visibilità ridotta, un elemento che sarà attentamente valutato dagli investigatori.

Leggi anche
Muore a 30 anni Wang Kun, il campione che 'viveva come un monaco': lutto nel mondo del bodybuilding

L’aereo è stato identificato come un Cessna C550 intestato a una società legata a Biffle. Campione della NASCAR Busch Series nel 2002 e della Truck Series nel 2000, Biffle era stato inserito nel 2023 tra i 75 migliori piloti di sempre.

Negli ultimi anni si era distinto anche per il suo impegno filantropico e per le operazioni di soccorso in caso di emergenze naturali.

Motori
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Il Napoli è la prima finalista della Supercoppa: Conte si prende la rivincita su Allegri, Milan ko
Antonio Conte ricorda a tutti perché il Napoli è in Supercoppa: lo ripete due volte
Scintille tra le panchine di Napoli e Milan: "Ma basta!". Niente stretta di mano tra Conte e Allegri
Maignan da rosso su Politano, brutta reazione ma il VAR non lo sanziona: "Doveva fare il suo mestiere"
Italiano prima di Bologna-Inter: "Noi loro bestia nera? Sì, e abbiamo meno da perdere"
Chivu spiega la scelta dell'Inter per la Supercoppa, tutti ridono ma lui è serio: "È davvero così"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Motori
api url views