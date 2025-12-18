Greg Biffle e la sua famiglia sono morti in un incidente aereo, è una tragedia: lutto nel mondo NASCAR

L’aereo privato dell’ex campione NASCAR si è schiantato a Statesville causando diverse vittime. A bordo c’erano Greg Biffle, la moglie e i due figli: indagini in corso sulle cause dell’incidente. Tragedia negli Stati Uniti.

Tragedia negli Stati Uniti: Greg Biffle, icona della NASCAR, è morto insieme alla sua famiglia in un incidente aereo. Il velivolo privato riconducibile all’ex pilota si è schiantato alle 10:15 del mattino all’aeroporto regionale di Statesville, nella Carolina del Nord, mentre era diretto a Bradenton, in Florida.

La conferma della presenza a bordo della famiglia Biffle è arrivata da Garrett Mitchell, noto YouTuber conosciuto come Cleetus McFarland, che ha spiegato come Greg, la moglie Cristina e i figli Emma e Ryder fossero in viaggio per raggiungerli. Le autorità locali hanno confermato il numero delle vittime, senza però diffondere ulteriori dettagli nell’immediato.

Tragedia negli USA: muore Greg Biffle, leggenda della NASCAR, con tutta la sua famiglia

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’ufficio dello sceriffo della contea di Iredell e, successivamente, la Federal Aviation Administration, che ha assunto il controllo delle indagini. L’aeroporto è stato chiuso e la rimozione dei rottami richiederà tempo. Le prime informazioni indicano condizioni meteo difficili al momento dello schianto, con piogge intense e visibilità ridotta, un elemento che sarà attentamente valutato dagli investigatori.

L’aereo è stato identificato come un Cessna C550 intestato a una società legata a Biffle. Campione della NASCAR Busch Series nel 2002 e della Truck Series nel 2000, Biffle era stato inserito nel 2023 tra i 75 migliori piloti di sempre.

Negli ultimi anni si era distinto anche per il suo impegno filantropico e per le operazioni di soccorso in caso di emergenze naturali.