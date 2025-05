Grave caduta per Luca Marini in un test a Suzuka, è ricoverato in ospedale: le sue condizioni

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Luca Marini ha subito una bruttissima caduta in pista a Suzuka, dove si trovava per provare la sua Honda CBR 1000 i vista della 8 Ore di Suzuka 2025 dopo il Gp di Gran Bretagna: il pilota stava valutando la possibilità di partecipare alla competizione ma durante uno dei primi test ha avuto in incidente che gli ha causato un infortunio bruttissimo. Nel secondo giorno di prove in Giappone è caduto, riportando diverse fratture in tutto il corpo e addirittura uno pneumotorace al fianco destro. Con un comunicato ufficiale Honda ha reso nota la situazione del suo pilota che adesso è ricoverato in ospedale in attesa di essere stabile per poter viaggiare.

Come sta Luca Marini dopo l'incidente in Giappone

La 8 ore di Suzuka 2025 è finita prima ancora di cominciare per Luca Marini che è stato costretto al ritiro dopo il brutto incidente di oggi. Al secondo giorno di test il pilota è caduto dalla moto, riportando diverse fratture come si legge dal comunicato ufficiale: "Dopo aver completato con successo il primo giorno, l'italiano ha iniziato il secondo giorno del suo programma, ma è caduto pesantemente".

Marini è stato ricoverato in ospedale dopo la caduta perché ha riportato diverse ferite e fratture in diverse parti del corpo: "A causa della lussazione dell'anca sinistra, dei danni ai legamenti del ginocchio sinistro, delle fratture allo sterno e alla clavicola sinistra e di uno pneumotorace al fianco destro, Marini è stato trasferito all'ospedale locale e stabilizzato". La casa giapponese ha anche specificato che al momento il pilota è sotto osservazione in Giappone, dove è stato ricoverato, e lì resterà finché non si sarà stabilizzato e sarà ritenuto idoneo dai medici per viaggiare.