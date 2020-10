Week-end contraddistinto dalle cadute per il Gran Premio di Francia. Dopo il terribile incidente di ieri di Luca Marini, altro schianto nelle prove libere del sabato mattina. Protagonista Jorge Martin che è letteralmente decollato dalla sua moto, prima di sbattere violentemente sulla pista. Moto completamente distrutta per lo spagnolo, che fortunatamente non ha rimediato gravi conseguenze, a parte qualche contusione e un grande spavento.

Moto2, terribile caduta per Jorge Martin

Anche le prove libere tre in Moto 2 del GP di Francia è stato contraddistinto dalle cadute. Bruttissima quella di Jorge Martin. Lo spagnolo della KTM alla curva 8 ha perso il controllo della sua moto e ha letteralmente preso il volo, prima di ricadere con violenza sulla pista. Il pilota si è lasciato scivolare con il suo bolide sulla ghiaia: mentre la moto si è completamente distrutta dopo alcune evoluzioni, Martin è rimasto fermo qualche istante per capire le sue condizioni visibilmente spaesato.

Marini corre dopo l'incidente di ieri e conquista il nono tempo

Grande spavento per Martin che dopo essere rientrato ai box si è sottoposto ai controlli del caso, con la sensazione di aver scampato un grosso pericolo. Le conseguenze dell'incidente sarebbero potute essere molto gravi per il pilota giudicato "fit" e dunque in grado di tornare in pista. Eccezionale prova di Luca Marini che dopo la caduta di ieri e con una caviglia dolorante, ha conquistato il 9° tempo. Ma le cadute non sono finite, visto che sono caduti anche Canet, Bastianini, Garzo, Roberts e Bezzecchi a conferma delle difficoltà della pista. La sensazione è che nella gara di domani possa succedere davvero di tutto, con i piloti che dovranno fare molta attenzione in pista.