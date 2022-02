George Russell cambia i colori del suo casco per rispetto verso Michael Schumacher Il pilota della Mercedes, che farà coppia con Lewis Hamilton, ha cambiato i colori del suo casco e ha spiegato il perché di questa decisione: “Il rosso resta”.

A cura di Alessio Morra

La Mercedes nel 2022 avrà due piloti inglesi nella line-up. Al fianco di Lewis Hamilton ci sarà George Russell, che sarà un compagno di squadra sicuramente molto scomodo per il sette volte campione del mondo. Il pilota classe 1998 ha preso il posto di Bottas, che è passato all'Alfa Romeo dopo cinque stagione vissute con tanti alti e bassi. Certo non sarà semplice per Russell, perché un conto è guidare per la Williams e un conto per la Mercedes, a cui non è bastato vincere l'ottavo titolo Mondiale Costruttori consecutivo per salvare la stagione. E per togliersi una responsabilità l'inglese più giovane ha deciso di modificare i colori del suo casco, e lo ha fatto per un motivo preciso.

Russell ha cambiato i colori del suo casco, non lo ha fatto perché vuole rompere con il passato, non ci sarebbe davvero necessità di questo, d'altronde con la Williams al netto delle difficoltà dovute alla pochezza della sua vettura è riuscito a ottenere dei risultati, e in modo rocambolesco ha ottenuto un podio (ma soprattutto una prima fila nelle Qualifiche a Spa).

Ma Russell ha modificato i colori del suo casco per rispetto nei confronti di Michael Schumacher: "Il nuovo casco è piuttosto diverso da quello che utilizzavo prima. Quest'anno è decisamente audace in nero, il motivo è che volevo proporre un colore davvero audace. In passato ho avuto prevalentemente il rosso sui miei caschi, però un casco rosso al volante di una Mercedes penso sia molto Michael Schumacher e volevo rispettare questa cosa e percorrere una direzione differente".

Il rosso non lo ha cancellato del tutto, ma lo ha reso senza dubbio più marginale. Ora è il nero il colore dominante dell'elmetto di Russell, che andrà a caccia della prima vittoria in Formula 1: "Ho scelto il nero, c'è del rosso di lato con Crowdstrike, poi ho proposto quesi particolari in blu che adoro. C'è ovviamente il mio logo GR63 di lato, la stella Mercedes davanti. Penso sia un casco davvero moderno e aggressivo. Spero vi piaccia".