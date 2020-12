Sir Frank Williams è stato ricoverato in ospedale. A comunicarlo ci ha pensato la sua scuderia, il team di Formula 1 Williams Racing, attraverso una nota ufficiale. Le sue condizioni vengono definite al momento "stabili" anche se non è stata fornita nessuna ulteriore indicazioni. C'è grande apprensione per la leggenda dei motori e storico manager, con la sua famiglia che ha chiesto il massimo rispetto della privacy.

Frank Williams ricoverato in ospedale, il comunicato ufficiale

Tutto il mondo dei motori, e in particolare quello della Formula 1, fa il tifo in queste ore per Sir Frank Williams finito in ospedale. Questa la nota della scuderia in merito al ricovero del dirigente classe 1942: "Sir Frank Williams è stato recentemente ricoverato in ospedale dove si trova attualmente in condizioni stabili. Le condizioni mediche di Frank sono una questione privata e quindi la famiglia non rilascerà ulteriori dettagli in questo momento. Ti chiediamo di rispettare la privacy della famiglia. Il team rilascerà un ulteriore aggiornamento a tempo debito". La speranza ovviamente è che non si tratti nulla di grave per Frank Williams vera e propria istituzione per il Circus.

Chi è Frank Williams leggenda della Formula 1

Sir Francis Owen Garbett Williams è il manager e fondatore delle scuderie inglesi di Formula 1 Formula 1 Frank Williams Racing Cars e Williams. Una passione inesauribile quella per i motori, che si è trasformata presto in un lavoro per quel giovane pilota e meccanico che nel 1966 fondò la sua prima “causa automobilistica. Eccezionale la sua carriera che non si è fermata nonostante il grave incidente automobilistico del 1986 che lo ha costretto alla sedia a rotelle. Nell’anno successivo la regina Elisabetta II del Regno Unito gli ha conferito il titolo di Commendatore dell'Ordine dell'Impero Britannico (e successivamente di cavaliere nel 1999). All'attivo 7 titoli piloti e 9 costruttori per Williams che dal 2012, è stato spesso e volentieri sostituito nel paddock dalla figlia Claire, divenuta anche team principal della scuderia.