Formula E in ascesa, Stagione 8 da record: boom di spettatori per le gare dei bolidi elettrici Significativa crescita di pubblico per la Formula E durante il Mondiale 2021-2022: boom di spettatori in pista e in TV durante la Stagione 8 del campionato riservato alle monoposto elettriche.

A cura di Michele Mazzeo

Il mondiale delle monoposto elettriche continua ad attirare sempre più seguito. La Stagione 8 del Campionato del Mondo della Formula E conclusasi lo scorso 14 agosto ha infatti registrato un sensibile aumento del pubblico complessivo, superando i risultati da record della stagione precedente. Senza dubbio su questi risultati ha influito l'accesa lotta a quattro per il titolo (conquistato da Stoffel Vandoorne solo all'ultimo round) ma anche il nuovo spettacolare formato delle qualifiche nonché il ritorno delle gare in Asia.

Nella Stagione 8 difatti la Formula E ha lanciato un nuovo format di qualifica che prevede la divisione dei piloti in due gruppi con i primi quattro classificati di ciascuno di essi che si scontrano poi a duello in un tabellone ad eliminazione diretta per giocarsi la pole position e le 8 migliori posizioni nella griglia di partenza. Una novità assoluta per il motorsport mondiale che è stata molto apprezzata dai tifosi, come testimonia la crescita dell'audience complessiva delle qualifiche del 49% rispetto al campionato precedente.

Altro fattore determinante per la crescita della Formula E in quest'ultimo anno è stato il fatto che il calendario, composto da 16 gare in 10 città del mondo, ha visto un ritorno in Asia con il debutto a Giacarta, in Indonesia, e un doppio appuntamento a Seoul, in Corea del Sud, per le due gare finali. La gara di Giacarta di giugno è stata la prima gara di Formula E in Asia dal 2019 ed è stata inoltre la gara nazionale più seguita nella storia del campionato, con un'audience cumulativa di 27,6 milioni di spettatori in Indonesia.

Leggi anche Verstappen campione del mondo F1 in Giappone se... le combinazioni per vincere il titolo a Suzuka

Boom anche per quanto riguarda gli spettatori che hanno seguito i weekend di gara in diretta con un'audience totale cumulativa di 381 milioni di tifosi davanti la TV con una crescita del 20% rispetto alla stagione precedente e sui canali social e digitali della Formula E dove durante la Stagione 8 si è registrato un significativo aumento delle visualizzazioni dei video (+165% rispetto al campionato scorso) e dell'engagement (+49%).

Grande attesa dunque per la nuova stagione della Formula E (la Stagione 9) che si aprirà il 14 gennaio 2023 a Città del Messico con il debutto delle nuove monoposto Gen3 presentate all'inizio di quest'anno a Monte-Carlo come l' auto da corsa elettrica più veloce, più leggera, più potente ed efficiente mai costruita finora.