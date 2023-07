Formula E 2023, oggi Gara-2 dell’ePrix di Roma in diretta: a che ora e dove vederla in TV Oggi va in scena la seconda gara dell’ePrix di Roma della Formula E 2023 sul circuito cittadino dell’Eur: orario della partenza e dove vederla in diretta TV e in live streaming su Sky, NOW e in chiaro gratis su Mediaset.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi la Formula E torna in pista sul circuito dell'Eur per la seconda gara dell'ePrix di Roma, 14° round del Mondiale 2023. Dopo Gara-1 andata in scena ieri e vinta da Evans davanti a Cassidy e Gunther dunque il campionato per monoposto elettriche torna sul tracciato dell'Eur per la corsa che completa il programma di questo penultimo ePrix della stagione. La partenza della gara di oggi a Roma è fissata alle ore 15 ed si può vedere in diretta TV e live streaming su Sky e gratis in chiaro su Italia 1.

EPrix Roma 2023 della Formula E, a che ora inizia la gara di oggi

La gara di oggi dell'ePrix di Roma della Formula E 2023 inizia alle ore 15:00. Questo l'orario dunque in cui si spegnerà il semaforo e i piloti potranno così scattare dalla griglia di partenza sul circuito cittadino della capitale italiana dando il via alla quattordicesima corsa stagionale del mondiale elettrico.

Formula E a Roma oggi: dove vederla in tv e in streaming su Sky e Mediaset

La gara di oggi dell'ePrix di Roma della Formula E 2023 si può vedere in diretta TV su Sky sul canale Sky Sport Arena (canale 204 del decoder satellitare). Gara-2 dell'ePrix di Roma si può vedere in diretta anche gratis in chiaro su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre). La corsa della Formula E che si tiene in Italia si potrà seguire anche in live streaming gratis sul sito Sportmediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity mentre gli abbonati alla pay-tv potranno vederla anche tramite l'app SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport', su NOW.

Il percorso dell'ePrix di Roma 2023: le caratteristiche del circuito

Oggi piloti e monoposto elettriche sfrecceranno nuovamente per le strade della capitale italiana sul circuito cittadino che ospita l'ePrix di Roma della Formula E 2023. Il percorso che si snoda nel quartiere romano dell'Eur è lungo 3,4 chilometri e prevede ben 19 curve: il layout vedrà dunque svilupparsi la corsa all'interno del Parco del Ninfeo e tra le strade su cui si affacciano Piazza Guglielmo Marconi, il Palazzo della Civiltà Italiana (il famoso "Colosseo quadrato") e il Palazzo dei Congressi.