Formula E 2023, oggi e domani l’ePrix di Londra in diretta: a che ora e dove vedere le gare in TV Oggi e domani le gare dell’ePrix di Londra dove si decide il Mondiale della Formula E 2023: orari partenza e dove vederle in diretta TV e in live streaming su Sky, Now e in chiaro gratis sui canali Mediaset.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi e domani la Formula E fa tappa a Londra dove ci sono in programma le due gare, una sabato e l'altra domenica, che chiudono il Mondiale 2023 e nelle quali dunque si deciderà chi tra i quattro piloti ancora matematicamente in corsa (il leader Jake Dennis e gli inseguitori Nick Cassidy, Mitch Evans e Pascal Wehrlein) conquisterà il titolo iridato. Il doppio appuntamento con l'ePrix di Londra vede dunque impegnati piloti e monoposto elettriche sul circuito cittadino della capitale inglese. La penultima gara del Mondiale Elettrico 2023 va in scena oggi con la partenza fissata alle ore 18, mentre l'ultima gara stagionale è in programma domani, domenica 30 luglio, con il via fissato allo stesso orario. Entrambe le gare della Formula E a Londra si possono vedere in diretta TV e live streming su Sky e gratis in chiaro sui canali Mediaset.

Formula E a Londra 2023, a che ora iniziano le gare di oggi e domani

La prima gara dell'ePrix di Londra della Formula E 2023 inizia oggi alle ore 18.00 (ora italiana). Dopo il giro di ricognizione sarà dunque questo l'orario in cui si spegnerà il semaforo e i piloti potranno scattare dalla griglia di partenza sul circuito della capitale tedesca per giocarsi la vittoria nella penultima corsa della stagione. Stesso orario di partenza (ore 18:00) per la seconda gara sul circuito londinese nonché atto conclusivo del Mondiale della Formula E 2023 che è in programma domani domenica 30 luglio.

Formula E in diretta oggi e domani: dove vederla in tv e live streaming su Sky e Mediaset

Le gare dell'ePrix di Londra della Formula E 2023 in programma oggi e domani si possono vedere in diretta TV su Sky ai canali Sky Sport Summer (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport Action (canale 205). Il weekend conclusivo del Mondiale di Formula E si potrà seguire anche in live streaming sull'app SkyGo e, previo acquisto del pass sport, su NOW. Le due gare dell'ePrix di Londra si possono vedere in diretta anche gratis in chiaro su Canale 20 (canale 20 del digitale terrestre) e in streaming sul sito Sportmediaset.it.

La classifica piloti della Formula E prima delle ultime due gare del Mondiale 2023