Formula E 2023, oggi e domani l’e-prix di Berlino in diretta: a che ora e dove vedere le gare in TV Oggi e domani le gare dell’E-Prix di Berlino della Formula E 2023: orari partenza e dove vederle in diretta TV e in live streaming su Sky, Now e in chiaro gratis su Mediaset.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi e domani la Formula E fa tappa a Berlino dove ci sono in programma due gare, una sabato e l'altra domenica. Il doppio appuntamento con l'ePrix di Berlino vede dunque impegnati piloti e monoposto elettriche sul circuito dell'ex aeroporto Tempelhof della capitale tedesca. Gara-7 del Mondiale Elettrico 2023 va in scena oggi con la partenza fissata alle ore 15, mentre Gara-8 è in programma domenica 23 aprile allo stesso orario. Entrambe le gare della Formula E a Berlino si possono vedere in diretta TV e live streming su Sky e gratis in chiaro sui canali Mediaset.

Formula E a Berlino 2023, a che ora iniziano le Gare di oggi e domani

La prima gara dell'Eprix di Berlino della Formula E 2023 inizia oggi alle ore 15.00 (ora italiana). Dopo il giro di ricognizione sarà dunque questo l'orario in cui si spegnerà il semaforo e i piloti potranno scattare dalla griglia di partenza sul circuito della capitale tedesca per giocarsi la vittoria. Stesso orario di partenza (ore 15:00) per la seconda gara della Formula E 2023 a Berlino che è in programma domenica 23 aprile.

Formula E in diretta oggi e domani: dove vederla in tv e live streaming su Sky e Mediaset

Le gare dell'ePrix di Berlino della Formula E 2023 in programma oggi e domani si possono vedere in diretta TV su Sky ai canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport Arena (canale 206). Il week end di Formula E che si tiene a Berlino si potrà seguire anche in live streaming sull'app SkyGo e, previo acquisto del pass sport, su NOW. Gara-7 e Gara-8 dell'ePrix di Berlino si possono vedere in diretta anche gratis in chiaro su Canale 20 (canale 20 del digitale terrestre) e in streaming sul sito Sportmediaset.it.