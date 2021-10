Formula 1 oggi, orari TV GP Turchia su TV8 e Sky: dove vederlo in streaming e TV Oggi alle ore 14 la partenza della gara del GP della Turchia di Formula 1 sul circuito di Istanbul, 16° gran premio del Mondiale 2021. Il GP di F1 di oggi è trasmesso in diretta TV su Sky e in differita in chiaro su TV8 a partire dalle 18. In pole c’è Bottas davanti a Verstappen, mentre Hamilton parte 11° a causa di una penalità. Chance di podio per la Ferrari con Leclerc che scatta dal terzo posto. Sainz invece è chiamato alla rimonta dall’ultima casella della griglia di partenza.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi alle ore 14 la partenza della gara del GP della Turchia di Formula 1 2021. La corsa turca, 16° appuntamento stagionale, si può vedere in diretta TV sui canali Sky, in streaming e in differita in chiaro su TV8 a partire dalle ore 18.30. In pole position all'Istanbul Park parte Bottas davanti a Max Verstappen mentre il leader del Mondiale Lewis Hamilton, dopo esser stato il più veloce in qualifica, è chiamato alla rimonta dalla undicesima casella della griglia di partenza a causa della penalità di dieci posizioni ricevuta per aver sostituito il motore endotermico sulla sua Mercedes. La Ferrari va a caccia del podio con Charles Leclerc che parte terzo, mentre Carlos Sainz, partendo ultimo per aver montato la quarta power unit stagionale sulla sua SF21, deve risalire tutto il gruppo per rientrare almeno in zona punti.

Formula 1 GP Turchia, gli orari TV di oggi: a che ora inizia la gara

La partenza della gara del GP della Turchia a Istanbul di Formula 1 è fissata alle ore 14:00 (ora italiana) di oggi. È quello dunque l'orario in cui, dopo il giro di formazione, i 20 piloti scatteranno dalla griglia di partenza per completare il programma del sedicesimo gran premio stagionale. Nell'ultimo GP di F1 disputatosi su questa pista, lo scorso anno, a ottenere la vittoria è stato Lewis Hamilton che ha preceduto Sergio Perez e Sebastian Vettel, allora rispettivamente in Racing Point e Ferrari .

F1 oggi in TV su TV8 e Sky, dove vedere la gara di Istanbul

La gara del GP della Turchia di Formula 1 di oggi è trasmessa in diretta TV sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 HD (canale 207) con la telecronaca affidata a Carlo Vanzini, mentre il commento tecnico è a cura di Marc Genè e Matteo Bobbi. La gara di F1 di oggi si può vedere anche in live streaming su SkyGo e, dopo aver acquistato il pass sport, anche su NOW. Orari TV diversi invece per guardare in chiaro il GP della Turchia: la gara di Istanbul infatti si può vedere anche su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) con la differita che inizia alle ore 18.