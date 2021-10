Formula 1 in diretta live, qualifiche GP Turchia a Istanbul: Leclerc in Q3 grazie a Sainz, anche la Ferrari nella lotta per la pole

Oggi a Istanbul è tempo di qualifiche per la Formula 1. Alle ore 14 i piloti scendono in pista per la sessione di qualifica del GP della Turchia, 16° appuntamento del Mondiale 2021. Q1, Q2 e Q3 stabiliranno la griglia di partenza della gara di domani. Le qualifiche F1 di oggi si possono vedere in diretta TV su Sky e in differita in chiaro su TV8 a partire dalle ore 18:30.

A che ora iniziano le qualifiche di Formula 1 di oggi

L'orario di inizio delle qualifiche del GP della Turchia a Istanbul di Formula 1 è fissato per oggi alle ore 14 (ora italiana). La sessione partirà con il Q1 per poi procedere con Q2 e Q3 fino alle ore 15. Diversi invece gli orari TV con il collegamento per la diretta su Sky che si aprirà alle 13.30 con il pre-qualifiche.

Dove vedere in TV e streaming su TV8 e Sky le qualifiche del GP della Turchia di F1

Le qualifiche del GP della Turchia di Formula 1 in programma oggi a Istanbul sono trasmesse in diretta TV e in live streaming su Sky. Gli abbonati alla pay-tv possono vedere la qualifica F1 sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 HD (canale 207). Gli abbonati possono anche guardarle in streaming tramite l'app Sky Go o, previo acquisto del "pass sport", anche sulla piattaforma NOW. Le qualifiche F1 di oggi inoltre sono trasmesse anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) in differita a partire dalle ore 18:30.