Formula 1 oggi in TV, gli orari della qualifica sprint al GP Monza: dove vederla su TV8 e Sky Oggi a Monza è in programma la Qualifica Sprint Race del GP d’Italia della Formula 1 2021. L’orario d’inizio è alle ore 16:30. Sarà possibile vedere la mini-gara sul circuito italiano in diretta TV su Sky e in chiaro su TV8. La corsa di 100 km di oggi stabilirà la griglia di partenza della gara monzese della F1. Anche con questo nuovo format il duello per la pole position è quello tra Verstappen e Hamilton con Bottas che partirà però davanti a tutti. Tutto da vedere invece il rendimento della Ferrari con Sainz che scatterà 7° davanti a Leclerc 8°.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi all'Autodromo di Monza per la Formula 1 è tempo di Sprint-Race. A partire dalle ore 16:30 sul circuito italiano andrà infatti in scena la Qualifica Sprint del GP d'Italia, quattordicesimo appuntamento del Mondiale F1 2021. La pole position e la griglia di partenza della gara della domenica sarà infatti stabilita dalla mini-gara di 100 km (della durata di circa mezz'ora) senza pit-stop obbligatori che farà anche guadagnare punti iridati ai primi tre classificati. Davanti a tutti in questa Qualifying Sprint Race scatterà Valtteri Bottas che ha conquistato la prima posizione nelle qualifiche del venerdì. Al suo fianco, in prima fila, ci sarà il compagno di squadra Lewis Hamilton. Terzo il leader del Mondiale Max Verstappen. Partiranno invece al 7° e all'8° posto rispettivamente le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc. La qualifica sprint F1 di oggi è trasmessa in diretta TV su Sky e in chiaro su TV8.

Formula 1 oggi in TV, gli orari su TV8 e Sky della sprint race al GP Monza

Le qualifiche sprint del GP d'Italia 2021 di Formula 1 iniziano oggi alle ore 16.30. La Sprint Race di Monza si può vedere in diretta TV sui canali Sky Sport F1 HD (canale 207 del decoder) e Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare, 472 e 482 del digitale terrestre) e in live streaming sull'app SkyGo o, dopo aver acquistato il singolo ticket, anche sulla piattaforma NOW. Le qualifiche sprint di oggi si potranno guardare in diretta anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 121 del decoder) con collegamento a partire dalle ore 16.00. La telecronaca sarà a cura di Carlo Vanzini, mentre il commento tecnico sarà di Marc Genè e Matteo Bobbi.

Le regole della sprint race di Formula 1 oggi a Monza

Oggi a Monza ci sarà la seconda Sprint Race della storia della Formula 1 che andrà in scena alle ore 16:30. Sul circuito italiano assisteremo dunque ad una mini-gara di 100 km (circa 30 minuti) senza pit-stop e cambio gomme obbligatori che assegna dei punti ai primi tre piloti giunti al traguardo. Si può chiamare anche Qualifica Sprint dato che il regolamento della gara sprint prevede che l'ordine d'arrivo di questa mini-corsa assegnerà la pole position e stabilirà anche la griglia di partenza della tradizionale gara della domenica del Gran Premio d'Italia 2021. I primi tre classificati della Sprint Race inoltre guadagneranno dei punti nella classifica piloti: 3 punti al primo, 2 punti al secondo e 1 punto al terzo.