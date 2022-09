Formula 1 in TV su Sky e in streaming su NOW fino al 2027: annunciato il rinnovo della partnership Formula 1 e Sky hanno annunciato il rinnovo della partnership per la diretta TV e streaming delle gare del Mondiale fino al 2027. Nell’ambito di questo accordo, sono presenti anche tutti gli eventi correlati alla Formula 2, la Formula 3 e la Porsche Super Cup.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Formula 1 sarà trasmessa ancora sui canali Sky. L'annuncio ufficiale è arrivato quest'oggi con un comunicato congiunto che conferma il rinnovo tre le parti della partnership in esclusiva in tutti in Paesi. Sky garantirà così a tutti i suoi abbonati una copertura live in esclusiva di tutte le gare, qualifiche e sessioni di prove libere. In Italia sui canali Sky Sport F1 e in streaming su NOW con alcuni eventi anche in diretta, in chiaro, su TV8. Un rinnovo pluriennale che consolida dunque il ruolo di Sky come official broadcaster in tutti i Paesi in cui la piattaforma satellitare è presente. Per tutti i weekend del Mondiale sarà così garantito agli abbonati di vivere a 360° tutte le emozioni del Circus.

Sky Sport F1 continuerà a essere il canale dedicato alla F1 in tutti i Paesi in cui Sky è presente. Nell'ambito di questo accordo, sono presenti anche tutti gli eventi correlati alla Formula 2, la Formula 3 e la Porsche Super Cup che continueranno a essere trasmesse su Sky Sport. "Più di 80 paesi potranno continuare a gustare la nostra copertura di altissimo livello e il trattamento completo Sky Sport dedicato ad uno degli sport più esaltanti al mondo” ha detto Stephen van Rooyen, Executive Vice President & CEO, Sky UK & Europe.

Davide Valsecchi, uno dei volti di Sky Sport Italia durante le gare di Formula 1.

Entusiasmo e soddisfazione per questo rinnovo dell'accordo anche da parte di Stefano Domenicali, Presidente & Amministratore Delegato di Formula 1, che ha sottolineato l'importanza di questa partnership. "Siamo incredibilmente orgogliosi di questo impegno a lungo termine con Sky e siamo lieti di annunciare che continueremo a lavorare insieme, con un impegno molto importante da parte di Sky – ha detto Domenicali – Fin dall'inizio del nostro rapporto.

"Siamo impegnati entrambi per portare il divertimento, l'emozione e le storie della Formula 1 ai nostri fan tradizionali, coinvolgendo allo stesso tempo un pubblico nuovo e più diversificato". Quindi fino al 2027 non solo l’Italia continuerà a trasmettere in esclusiva tutte le gare di F1, F2, F3 e Porsche Supercup, ma lo farà anche la Germania. Diverso infatti sarà il discorso nel Regno Unito e in Irlanda, che invece hanno sottoscritto nuovo accordo ancora più lungo, con un contratto che includerà anche le stagioni 2028 e 2029.