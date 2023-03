Formula 1 e MotoGP vogliono correre sulla stessa pista e nello stesso weekend: il piano è folle Carmelo Ezpeleta e Stefano Domenicali stanno vagliando l’ipotesi di far correre insieme Formula 1 e MotoGP sullo stesso circuito nello stesso fine settimana: il suggestivo progetto non è stato accontonato.

A cura di Michele Mazzeo

Un maxi GP del motorsport a due e quattro ruote con la Formula 1 e la MotoGP che corrono nello stesso weekend sullo stesso circuito. Il piano è folle e molto complicato da mettere in atto ma è tutt'altro che campato in aria. L'idea è stata infatti oggetto di un colloquio tra il boss di Dorna e deus ex machina del Motomondiale, Carmelo Ezpeleta, e suo omologo in F1 Stefano Domenicali e, seppur di difficile realizzazione, alla fine non è stata accantonata.

A rivelarlo è stato il settantasettenne spagnolo proprio nel fine settimana in cui le classi regine delle due e quattro ruote sono impegnate ai due lati opposti del pianeta (in Argentina le moto, in Australia le monoposto): "Ho parlato con Stefano Domenicali per tenere un campionato con le gare di Formula 1 e della MotoGP nello stesso fine settimana sullo stesso circuito. Al momento non è possibile. Ma non smetteremo di studiare le soluzioni per renderla possibile. Ci stiamo pensando" ha infatti svelato Ezpeleta nel corso di un'intervista rilasciata alla trasmissione spagnola El Partidazo de COPE.

Il numero uno della Dorna ha anche spiegato quali sono al momento alcuni degli ostacoli che ne rendono impossibile l'attuazione nel breve periodo: "Noi abbiamo bisogno di vie di fuga più grandi che sono difficili da avere in circuiti non permanenti e alcune delle nostre misure di sicurezza non vanno bene per la Formula 1. Poi c'è anche differenza negli sponsor" ha difatti aggiunto il patron della MotoGP che negli ultimi anni sta guardando con attenzione alla F1 copiando anche qualche idea (come le Sprint Race introdotte in questa stagione dalla classe regina del Motomondiale o la docuserie TV "MotoGP Unlimited" ispirata dal successo di "Drive to survive").

Ovviamente ci sono anche altri problemi che rendono impraticabile nel breve periodo l'ipotesi di un campionato con calendario congiunto tra Formula 1 e MotoGP. Innanzitutto i vari contratti in essere (alcuni lunghissimi) già stipulati con alcuni circuiti e poi il non trascurabile problema logistico nel creare un doppio paddock (con il doppio del personale, il doppio dei team, il doppio dei tecnici, il doppio dei mezzi) e nell'ospitare negli impianti sia gli appassionati di F1 che quelli di MotoGP.

Evidente dunque che sono tante le soluzioni da trovare per far sì che prima o poi, se non un vero e proprio campionato, vada in scena almeno un Gran Premio congiunto di Formula 1 e MotoGP. Ma nonostante ciò Carmelo Ezpeleta e Stefano Domenicali non sembrano intenzionati ad arrendersi già in partenza: il progetto, tanto suggestivo quanto folle, resta dunque in agenda.