Formula 1 2021, gli orari TV su TV8 e Sky del GP Stati Uniti ad Austin Gli orari TV del GP degli Stati Uniti ad Austin, diciassettesimo gran premio del Mondiale di Formula 1 2021 : il programma completo con orario di prove libere, qualifiche e gara e programmazione TV di Sky e TV8 in diretta e in differita. Ecco quando e dove vedere da venerdì 22 a domenica 24 ottobre tutta l’azione in pista del week end USA della F1 sul Circuito delle Americhe ad Austin.

A cura di Michele Mazzeo

La Formula 1 lascia l'Europa per volare in America dove nel week end andrà in scena il GP degli Stati Uniti, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2021 in programma sul circuito di Austin da venerdì 22 a domenica 24 ottobre con prove libere, qualifiche e gara. Dopo la gara di Istanbul che ha visto il sorpasso in testa alla classifica di Max Verstappen su Lewis Hamilton, il duello iridato riparte dal tracciato del COTA (modificato per l'occasione dopo la gara della MotoGP). La Ferrari va invece a caccia di conferme sulla bontà del nuovo motore già montato sulle vetture di Leclerc e Sainz negli scorsi GP con ottimi risultati.

Per il week end del GP degli Stati Uniti è previsto il programma tradizionale delle altre gare in calendario con le prime prove libere che vanno in scena venerdì 22 ottobre 2021, mentre sabato 25 e domenica 26 settembre si prosegue con le qualifiche e la gara. A causa del fuso orario in Italia sarà modificato il tradizionale palinsesto con nuovi orari TV. Il Gp degli Stati Uniti 2021 si può vedere in diretta TV su Sky e in live streaming su SkyGo e NOW, con qualifiche e gara che sono trasmesse anche in differita in chiaro su TV8.

Orari F1 GP Stati Uniti, il programma di libere, qualifiche e gara

Questo il programma del GP degli Stati Uniti, diciassettesimo round del campionato Mondiale di Formula 1 2021 che andrà in scena sul circuito di Austin da venerdì 22 a domenica 24 ottobre, con tutti gli orari di prove libere, qualifiche e gara:

Venerdì 22 ottobre

Prove libere 1: 18:30 – 19:30

Prove libere 2: 22:00 – 23:00

Prove libere 1: 18:30 – 19:30 Prove libere 2: 22:00 – 23:00 S abato 23 ottobre

Prove libere 3: 20:00 – 21:00

Qualifiche: 23:00 – 00:00

Prove libere 3: 20:00 – 21:00 Qualifiche: 23:00 – 00:00 Domenica 24 ottobre

Gara: 21:00

Formula 1 su Sky, orari TV del GP Stati Uniti ad Austin

L'intero week end del GP degli Stati Uniti ad Austin si può vedere in diretta TV e in diretta streaming su Sky: prove libere, qualifiche e gara saranno trasmesse sui canali Sky Sport F1 HD (canale 207 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201). Questo il palinsesto della pay tv per vedere in diretta l'intero programma del Gran Premio degli Stati Uniti della Formula 1 2021:

Venerdì 22 ottobre – Prove Libere

FP1 (venerdì 22 ottobre ore 18:30): diretta TV su Sky Sport F1 HD

FP2 (venerdì 22 ottobre ore 22:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD

FP3 (sabato 23 ottobre ore 20:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD

FP1 (venerdì 22 ottobre ore 18:30): diretta TV su Sky Sport F1 HD FP2 (venerdì 22 ottobre ore 22:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD FP3 (sabato 23 ottobre ore 20:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD Sabato 23 ottobre – Qualifiche

Q1, Q2 e Q3 (sabato 23 ottobre ore 23:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD

Q1, Q2 e Q3 (sabato 23 ottobre ore 23:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD Domenica 24 ottobre – Gara

Gara (domenica 24 ottobre ore 21:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD e Sky Sport Uno

F1 orari TV8 GP Austin, dove vederla in chiaro

Il GP degli Stati Uniti di Formula 1 in programma nel week end 22-24 ottobre 2021 sul circuito di Austin è trasmesso anche in chiaro su TV8: sul canale 8 del digitale terrestre è possibile vedere in differita le qualifiche del sabato e la gara della domenica.

Sabato 23 ottobre – Qualifiche

Qualifiche (sabato 23 ottobre ore 23:00): differita in chiaro su TV8 dalle ore 01:00 di domenica 24 ottobre (orario da confermare)

Qualifiche (sabato 23 ottobre ore 23:00): differita in chiaro su TV8 dalle ore 01:00 di domenica 24 ottobre (orario da confermare) Domenica 24 ottobre – Gara

Gara (domenica 22 ottobre ore 21:00): differita in chiaro su TV8 dalle ore 23:00 (orario da confermare)

Le caratteristiche del circuito delle Americhe ad Austin

Dopo la pausa forza a causa del Covid-19, il Circuit of the Americas di Austin torna ad ospitare il GP degli Stati Uniti di Formula 1. L’autodromo texano è stato progettato dall'architetto Hermann Tilke per massimizzare lo spettacolo.

La pista di Austin, lunga 5,513 km e percorsa in senso antiorario, presenta 20 curve (9 a destra e 11 a sinistra). La caratteristica principale è rappresentata dai tanti dossi presenti con una variazione altimetrica che arriva a toccare addirittura i 22 metri (in appena 200 metri lineari). Sul fronte dell’impianto frenante, come spiega il fornitore ufficiale Brembo, si tratta di un tracciato mediamente impegnativo con 9 frenate e il 18% del tempo sul giro speso. Il punto più critico è in curva 12, dove i piloti sono chiamati a imprimere sul pedale del freno una forza di 183 Kg, subendo una decelerazione negativa di 5,6 G.

A fare la differenza nei 56 giri di gara sarà soprattutto la potenza del motore. Favorito della vigilia è Lewis Hamilton vincitore in cinque occasioni sul tracciato si Austin. Il record sul giro appartiene però alla Ferrari con Charles Leclerc che nel 2019 ha fermato il cronometro sull'1:36.169.