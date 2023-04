Follia al rally di Croazia: tifosi si prendono a botte tra le auto che sfrecciano a tutta velocità Al Rally di Croazia, già segnato durante i test dalla morte del pilota irlandese Craig Breen, si è sfiorato un ulteriore dramma. A causa di una furibonda lite tra tifosi conclusasi sul tracciato dove era in pieno svolgimento la gara.

A cura di Alessio Pediglieri

Scene di straordinaria follia si sono viste durante l'ultimo rally di Croazia, disputatosi nello scorso weekend, durante il quale un gruppo di appassionati si è azzuffato lungo la carreggiata per poi finire di affrontarsi in strada. In un tratto subito dopo una curva cieca dove qualche istante dopo è arrivata in piena velocità una delle auto in gara, sfiorando la catastrofe.

Un nutrito gruppetto di tifosi è arrivato letteralmente ​​a pochi secondi dalla morte durante la prova in Croazia del campionato di Rally 2023, che ha rischiato di macchiarsi di un ulteriore disgrazia a solo dieci giorni dopo la tragica scomparsa del miglior pilota di rally irlandese, Craig Breen durante un test in vista dell'evento croato del WRC. Nel corso della prova dello scorso 13 aprile, Breen ha perso il totale controllo della sua Hyundai i20 Rally1 finendo fuori strada e andando violentemente a sbattere contro un palo della luce posto a bordo strada, morendo sul colpo.

La tragedia consumatasi nei giorni scorsi però non ha frenato la pazzia di alcuni tifosi. Alcuni di loro hanno iniziato a battibeccare su una collinetta a bordo strada, mentre i commissari di corsa hanno provato ad intervenire rapidamente, ma senza successo. Incuranti del pericolo evidente, la rissa è ben presto degenerata finendo sul tratto di strada nella contea vicino a Zagabria dove si stava svolgendo il rally. Attimi di puro terrore tra i presenti che hanno iniziato a gridare verso i contendenti mentre cercavano di trascinarli via a peso. Il tutto mentre nell'audio del video si sente chiaramente chi avverte dell'incombente pericolo: "Via, via! Arriva la macchina.. via! via!".

Un avvertimento caduto ovviamente nel nulla nella concitazione del momento e che solamente una coincidenza pazzesca ha evitato di trasformare in una vera e propria tragedia. Mentre uno dei commissari continuava a fischiare ininterrottamente in segno di avvertimento, altri sono riusciti a liberare la strada all'ultimo secondo placcando a terra i tifosi e trascinandoli al sicuro. Pochissimi istanti dopo sull'asfalto in uscita da un dosso in curva cieca, è sfrecciata una Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid a tutta velocità. Un millesimo più tardi, il rally si sarebbe trasformato in un massacro.

Nonostante l'incidente sfiorato, alla fine il rally di Croazia 2023 non ha vissuto ulteriori momenti di tensione ed è andato avanti come previsto: Elfyn Evans ha mantenuto il suo vantaggio per rivendicare la propria vittoria e raggiungere la vetta della classifica del World Rally Championship. Dedicando il successo proprio a Breen: "Sembra così insignificante ora… Una vittoria che è sorprendente quanto poco significhi in questo momento. Siamo tornati tutti a sentire la sua mancanza non appena superato il traguardo: è tutto ciò a cui riesci a pensare. Avevamo promesso alla sua famiglia che ci saremmo goduti il ​​fine settimana e l'abbiamo fatto, sicuri che ci stavano seguendo".