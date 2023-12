Festa incredibile per i 50 anni di Christian Horner: gli invitati stellari della moglie Spice Girl Geri Halliwell ha organizzato un’incredibile festa a sorpresa per il marito Christian Horner, team principal della Red Bull che ha compiuto 50 anni: la Spice Girl ha fatto qualche chiamata dalla sua agenda…

Il 26 novembre si è chiuso il Mondiale di Formula 1 2023, con l'ennesimo successo di Max Verstappen e della sua Red Bull nell'ultimo GP ad Abu Dhabi. Il dominio del pilota olandese e della scuderia austriaca in questa stagione (19 gran premi vinti da lui, altri 2 dal compagno Perez, su 22 corse) è stato così schiacciante da sconfinare nell'imbarazzo per tutti gli altri, dalla Mercedes alla Ferrari. Miglior regalo di compleanno non poteva ricevere il team principal della Red Bull Christian Horner, che dieci giorni prima del GP aveva compiuto 50 anni, ma sua moglie Geri Halliwell, componente delle Spice Girl, gli ha voluto dimostrare il contrario, apparecchiandogli una festa a sorpresa leggendaria, con un parterre di invitati stellari.

Christian Horner è sposato da 8 anni con Geri Halliwell

Le foto diffuse sui social testimoniano lo status dei presenti al party dedicato a Horner. Ovviamente la ‘Ginger Spice' ha attinto a piene mani dalla sua agenda personale, chiamando in primis un'altra Spice Girl, Emma Bunton – presente assieme a suo marito Jade Jones, cantante R&B – ma anche autentiche leggende del panorama musicale britannico. Il buon Horner avrà fatto fatica a credere che quello era davvero Ron Wood dei Rolling Stones, così come sarà stato incredulo di trovarsi di fronte il baronetto Rod Stewart e il leader dei Take That Gary Barlow.

Il super gruppo fa gli auguri al boss della Red Bull

Ed invece era tutto vero, al punto che gli invitati hanno pensato bene di dare vita ad un super gruppo per cantare tutti assieme qualcosa per Christian, con Barlow al pianoforte. Il boss della Red Bull è poi stato omaggiato da un'enorme torta di compleanno a tre livelli, così come tre sono i Mondiali piloti consecutivi di Verstappen, che si aggiungono ai quattro di Vettel, mentre i titoli costruttori in questo lasso di tempo sono stati sei. Horner a 50 anni ha già un palmarès che vale svariate vite: alla festa ne avrà parlato sicuramente col 93enne Bernie Ecclestone, presente bello pimpante assieme alla moglie Fabiana Flosi.

Horner si fa un bel drink vicino alla sua mega torta

È stato lo stesso Horner a caricare la foto costellata di stelle sul proprio profilo Instagram, ringraziando la sua compagna per il party: "Ieri sera la mia adorabile moglie Geri mi ha completamente sorpreso con una cena totalmente inaspettata con alcuni adorabili amici. Sembra che stiamo formando una band". Quando hai vinto 21 Gran Premi su 22 è tutto così adorabile…

