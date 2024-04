La potenza di Roberto Carlos devastante anche a 50 anni: con un tiro distrugge quello che vuole

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Roberto Carlos si è preso un posto speciale nel calcio non solo per i suoi successi, ma anche per la potenza del suo tiro. Una potenza che l'esterno sinistro brasiliano ex di Inter e Real Madrid ha mantenuto praticamente inalterata anche a 50 anni, come confermato da una sfida particolare che lo ha visto protagonista.

Al campione del mondo verdeoro infatti è stato chiesto di mettere alla prova, con la sua poderosa conclusione di sinistro, quattro materiali di crescente durezza e consistenza. Un esperimento interessante per il calciatore che è stato capace di far raggiungere quando giocava la velocità al pallone di 180 km/h. Basti pensare al suo eccezionale gol contro la Francia direttamente da calcio di punizione, quando sfidò le leggi della fisica disegnando una traiettoria diventata iconica.

Roberto Carlos si è piazzato con il pallone di fronte ad un contenitore con all'interno i diversi materiali. Il primo tentativo è stato effettuato con il tergopol ovvero, il polistirolo espanso. Il tiro dell'ex campione ha rotto facilmente tutte e 16 le lastre appese davanti a lui. Poi è stato il turno del legno: anche in questo caso il brasiliano ha sganciato una bomba che ha distrutto il pannello nella parte inferiore. Ha rischiato anche un po' Roberto Carlos, a causa delle schegge volate via.

Il terzo tentativo è stato con la plastica trasparente e anche questa non ha potuto nulla. Infine è arrivato il momento della pietra. Prima di provarci, c'era un po' di scetticismo e anche lo stesso Roberto pensava che non si sarebbe rotta. E invece il suo bolide ha diviso la lastra in 4. Alla fine risate e stupore per tutti, con l'ex terzino celebrato a più riprese.

Gli anni passano dunque ma Roberto Carlos non ha perso quella che è stata forse la sua più importante peculiarità, che lo ha aiutato a vincere tre volte la Champions e tutto con la nazionale brasiliana.