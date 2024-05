video suggerito

E' un'Italia da medaglia: Giuffrida d'oro nel judo, Bruni e Molinarolo sul podio nel salto con l'asta Ai mondiali di judo, Odette Giuffrida ha conquistato uno straordinario oro che mancava da 33 anni. Alla Diamond League, Roberta Bruni e Elisa Molinarolo hanno stupito tutti salendo sul podio nel salto con l'asta.

A cura di Alessio Pediglieri

Un weekend all'insegna delle medaglie per le atlete azzurre che hanno ancora una volta esaltato alla massima potenza la qualità dello sport italiano nel mondo. Nella Diamond League di atletica, Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo hanno sfiorato il massimo risultato nel salto con l'asta salendo entrambe sul podio, mentre ai mondiali di judo semplicemente strepitosa Odette Giuffrida, capace di vincere un titolo che mancava da 30 anni.

Giuffrida sul tetto del mondo: un oro atteso 33 anni

Odette Giuffrida si è laureata campionessa del mondo di judo -54kg. 33 anni di digiuno sono stati cancellati grazie all'eccezionale prova effettuata alla Mubadala Arena di Abu Dhabiha: l'ultima volta che l'Italia salì sul gradino più alto nel judo fu nel 1991, quando a Barcellona vinsero Emanuele Pierantozzi ed Alesandra Giungi. un'impresa costruita attraverso la semifinale vinta contro la francese Amandine Buchard, sconfitta dall'azzurra per la prima volta in 6 scontri diretti. Poi l'assolo in finale, contro la numero 2 del mondo, l'uzbeka Diyora Keldiyorova. Ora, il sogno più grande: trionfare anche alle Olimpiadi di Parigi.

Oltre a Giuffrida, però, l'Italia applaude anche Assunta Scutto che ha conquistato la medaglia d'argento sempre ai Mondiali di judo di Abu Dhabi, nella categoria fino a 48 kg. La judoka napoletana, 22 anni, nella finale per l'oro è stata sconfitta solamente dalla 24enne mongola Baasankhuu Bavuudorj.

Le imprese di Bruni e Molinarolo nella Diamond League

Ottime anche le vibrazioni, tutte al femminile, nell'ultima tappa di Diamond League, svoltasi a Marrakech in Marocco dove si è conclusa la quarta tappa stagionale. Nel salto con l'asta tripudio azzurro con due atlete che hanno accarezzato il sogno più bello, la medaglia d'oro, finita al collo della svizzera Angelica Suter che si è imposta con 4.73. Roberta Bruni ha chiuso al secondo posto con un ottimo 4.65 al secondo tentativo mentre Elisa Molinarolo ha concluso in terza posizione con 4.55 al primo tentativo.