video suggerito

Il medagliere virtuale dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024 secondo gli esperti: un trionfo In vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, le proiezioni vedono l’Italia poter migliorare ancora il record di medaglie conquistato a Tokyo 2020: da 40 a 44, con ben 17 ori. Ecco tutti i potenziali atleti azzurri sul podio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Quale Nazione si aggiudicherà il primo posto nel medagliere finale ai Giochi di Parigi? E i campioni tanto attesi nelle varie discipline, confermeranno con altrettanti successi le attese della vigilia? Domande dalle cento pistole cui hanno provato a rispondere gli esperti del mestiere, con una proiezione globale che inquadra sport per sport i possibili podi, con tanto di nomi e cognomi. Così, l'Italia che si presenta con oltre 400 atleti e punta a migliorare la performance di Tokyo sembra poterci riuscire e il medagliere "virtuale" annuncia un vero e proprio trionfo italiano con ben 44 medaglie di cui 17 d'oro.

Cresce l'attesa per le Olimpiadi di Parigi 2024 oramai alle porte e in vista del via programmato per sabato 27 luglio, si sprecano pronostici, statistiche, proiezioni. Migliaia di atleti da oltre 200 nazioni si riuniranno sotto il segno dei Cinque Cerchi per superarsi e conquistare medaglie e allori. Ma chi sarà il migliore? Ha provato a rispondere a questa domanda la prestigiosa rivista "Sports Illustrated" che ha stilato il podio per tutte le discipline presenti, dando il nome del vincitore per ogni medaglia d'oro, argento e bronzo che verrà assegnata in 329 eventi dal 26 luglio all'11 agosto.

L'Italia alle Olimpiadi di Parigi con un record assoluto: 44 medaglie

La proiezione in vista di Parigi 2024 è da leccarsi le dita per l'Italia: sarebbero infatti 44 le medaglie complessive raggiungibili, di cui ben 17 del metallo più prezioso, l'oro. Una proiezione da mille e una notte sotto cui mettere la firma: in attesa di capire se gli esperti di Sport Illustrated avranno ragione, la speranza è quella di avvicinarsi il più possibile a questa predizione.

Ecco nello specifico tutti gli atleti e le atlete azzurre che renderebbero anche Parigi 2024 una edizione olimpica indimenticabile:

Pugilato

57 kg donne: Irma Testa (Oro)

92 Kg uomini: Aziz Abbes Mouhiidine (Argento)

50kg donne: Giordana Sorrentino (Bronzo)

Ciclismo

Crono maschile: Filippo Ganna (Argento)

Inseguimento a squadre maschile: Italia (Bronzo)

Scherma

Spada individuale maschile: Davide Di Veroli (Oro)

Fioretto individuale maschile: Tommaso Marini (Oro)

Spada a squadre maschile: Italia (Oro)

Fioretto a squadre maschile: Italia (Oro)

Fioretto a squadre femminile: Italia (Oro)

Fioretto individuale femminile: Alice Volpi (Oro)

Argento: Arianna Errigo (Argento)

Spada individuale femminile: Alberta Santuccio (Argento)

Spada a squadre femminile: Italia (Argento)

Ginnastica ritmica

Individuale femminile: Sofia Raffaeli (Argento)

Judo

Donne -48 kg: Assunta Scutto (Argento)

Donne -78 Kg: Alice Bellandi (Bronzo)

Uomini -73 Kg: Manuel Lombardo (Bronzo)

Pentathlon Moderno

Donne: Elena Micheli (Oro)

Donne: Alice Sotero (Bronzo)

Canottaggio

Quadruplo maschile: Italia (Oro)

Doppio maschile: Stefano Oppo e Gabriel Soares (Argento)

Windsurf

Maschile: Nicolò Renna (Oro)

Multiscafo misto: Caterina Banti e Ruggero Tita (Oro)

Tiro

Carabina ad aria compressa da 10m maschile: Danilo Sollazzo (Oro)

Skeet femminile: Diana Bacosi (Oro)

Skeet misto: Diana Bacosi e Gabriele Rossetti (Oro)

Skeet maschile: Tammaro Cassandro (Bronzo)

Arrampicata

Velocità maschile: Matteo Zurloni (Oro)

Nuoto

1.500 stile libero femminile: Simona Quadarella (Argento)

Taekwondo

Uomini -80 kg: Simone Alessio (Oro)

Tennis

Doppio femminile: Sara Errani e Jasmine Paolini (Oro)

Singolare maschile: Jannik Sinner (Argento)

Singolare femminile: Jasmine Paolini (Bronzo)

Atletica

Salto in alto maschile: Gianmarco Tamberi (Oro)

Staffetta 4×100 maschile: Italia (Bronzo)

Getto del peso maschile: Leonardo Fabbri (Bronzo)

Pallavolo

Maschile: Italia (Bronzo)

Sollevamento pesi

Uomini 61 kg: Sergio Massidda (Argento)

L'exploit a Tokyo 2000, 40 medaglie con l'atletica azzurra regina

A Tokyo l'Italia olimpica ha compiuto un miracolo sportivo senza precedenti: 40 medaglie conquistate, un record assoluto per il nostro Paese senza precedenti, grazie a 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi. Era stato eguagliato anche il numero di medaglie d'oro in totale, raggiunto alle Olimpiadi di Rio 2016, mentre per il medagliere si è riusciti a far meglio del primato precedente che era stato ottenuto con 36 medaglie, in due altre occasioni: a Los Angeles 1932 e a Roma 1960.

Simbolo di quel successo, è stata l'atletica italiana: l'Italia si è laureata medaglia d'oro nella staffetta 4×100 delle Olimpiadi di Tokyo 2020, con il quartetto azzurro – Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu, Filippo Tortu – trionfale, così come ancora Jacobs nei 100 metri, Massimo Stano e Antonella Palmisano nella marcia, o l'immenso Tamberi nel salto in alto.