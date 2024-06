video suggerito

Ferrari male in Canada, la scena più deprimente: Leclerc reagisce in diretta all’incidente di Sainz In Canada la Ferrari ha vissuto un weekend da dimenticare. Ritirati sia Leclerc che Sainz. Lo spagnolo si è ritirato, ironia della sorte, proprio mentre Leclerc stava realizzando un’intervista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il Gran Premio del Canada è stato un calvario per la Ferrari. Un weekend da cancellare totalmente, un weekend che ha tolto ogni sogno di gloria al team di Maranello, che dopo una qualifica orribile – fuori Sainz e Leclerc dalla top ten – è andata peggio in gara, tra strategie sbagliate, errori e problemi tecnici. Fuori sia Sainz che Leclerc. Ritirati nell'arco di poche tornate, un uno-due terribile, che si è materializzato ufficialmente mentre il monegasco era nel ring delle interviste.

Le Qualifiche disastrose e il pessimo avvio del Gp del Canada

Dopo Monte Carlo, la Ferrari si era messa addirittura a tiro di Verstappen e Red Bull nelle classifiche mondiali. Ma in Canada si è tornati pesantemente sulla terra, e distanti dai dominatori di questa epoca. Le Qualifiche erano state deludenti, ma con la pioggia, le quasi certe Safety Car e l'imprevedibilità del tracciato di Montreal si pensava comunque che Leclerc e Sainz potessero recuperare. Ma non è stato così. E per entrambi è stata una via crucis.

Le condizioni di pista bagnata non hanno aiutato la Ferrari, che pure in Cina in condizioni simili ebbe le stesse difficoltà. I problemi tecnici hanno condizionato la gara di Leclerc, che è stato infilato pure da chi raramente si trova a tiro una Rossa, vedi Albon, Stroll e Tsunoda.

Leclerc chiede ai box di fermarsi

Il monegasco ha vagato oltre la zona punti, poi quando c'era la prima Safety Car la Ferrari ha fatto delle regolazioni per sistemare il motore, ma azzarda troppo scegliendo le slick, nel momento in cui pioveva. Risultato: tutto vanificato, vettura inguidabile, un minuto perso, doppiaggio e ritiro, con Leclerc che non ne poteva più e ha chiesto di fermarsi, e lo ‘stop the car' è arrivato puntuale.

Sainz fuori mentre Leclerc parla in TV

La gara di Leclerc finisce malinconicamente, resta in pista Sainz che, con grande fatica, prova a risalire la china, vuole quantomeno la top ten, un punticino gli servirebbe, lo artiglia a un certo punto perché al decimo posto si porta, ma poi commette un errore, finisce sull'erba e nel tentativo di rientrare si gira un paio di volte prima di essere colpito dalla Williams di Albon. Ritiro numero due e disastro totale per la Ferrari.

E ironia della sorte, l'errore che porterà al ritiro di Sainz giunge nel momento in cui Leclerc sta rilasciando delle interviste in TV, mesto per la sua gara e per il deludente weekend. Con Leclerc che non ha fatto una piega, ha visto lo spagnolo uscire e non ha mosso un muscolo facciale. La fotografia di una domenica disastrosa, da cancellare in toto per la Ferrari, che a Barcellona proverà, anzi dovrà lottare, di nuovo, per le prime posizioni.

