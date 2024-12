video suggerito

Fernando Alonso fa un regalo clamoroso al papà, gli ha comprato la McLaren di Senna: "Goditela"

A cura di Alessio Morra

Natale è arrivato in anticipo per la famiglia Alonso. Perché sul circuito di Aragon il due volte campione del mondo è riuscito a realizzare un grande sogno: guidare la McLaren di Ayrton Senna. Al volante della MP4/4 si è messo anche il papà di Alonso, il signor José Luis, che da qualche giorno è diventato il proprietario di quella mitica vettura, che Alonso gli ha regalato.

Nel 1988 Senna campione del mondo con la McLaren

Il mito di Ayrton Senna è sempre forte. La Formula 1 lo omaggia di continuo, e gli omaggi sono sinceri. Senna è stato uno dei beniamini di gioventù di Fernando Alonso, che ha indossato la tuta della McLaren del tempo, con tanto di sponsor dell'epoca, e si è tolto lo sfizio di pilotare la vettura con cui Senna vinse il primo titolo Mondiale della sua carriera in Formula 1 nel 1988 (stagione in cui la McLaren vinse 15 Gp su 16).

Alcune immagini sono finite online e la notizia è diventata di dominio pubblica. Ma in realtà la notizia è un'altra. Perché il pilota dell'Aston Martin quella McLaren l'ha comprata e l'ha regalata ai suoi genitori, che sono stati determinanti per la sua carriera.

Alonso ha regalato la McLaren di Senna ai genitori

Alonso ha un rapporto speciale con il padre, José Luis, che lavorava come meccanico in una fabbrica di esplosivi e si è fatto in quattro, così come la madre, per la carriera di Fernando. Il pilota 43enne, l'unico ad averne corso oltre 400 Gp in Formula 1, il papà ad Aragon lo ha portato con sé. Lì non solo gli ha dato la possibilità di salire a bordo della McLaren di Senna, ma gliel'ha addirittura regalata!

Con un meraviglioso post su Instagram ha svelato ciò parlando del percorso svolto negli ultimi quarant'anni, e lo ha fatto partendo con una foto di lui bambino già alla guida: "1984-2024. È impossibile compensare tutto quello che i miei genitori mi hanno dato e insegnato. Ma oggi è stata una bella giornata, guardarlo guidare la sua Formula 1. Grazie mille, goditela e fammela usare ogni tanto". Chissà se i genitori gliela faranno utilizzare ogni tanto la McLaren.