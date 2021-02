Buone notizie arrivano dall'Ospedale Maggiore di Bologna dove, a causa del Covid-19, Fausto Gresini è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dallo scorso 27 dicembre. Il patron del team di MotoGP dopo il peggioramento di alcuni giorni fa vede migliorare leggermente le sue condizioni: è adesso sveglio, non ha più febbre e il livello di ossigenazione del sangue è ora stabile. Nonostante ciò la situazione clinica del 60enne imolese rimane grave dato che è tutt'ora intubato e aiutato nella respirazione dal polmone meccanico e che sta proseguendo la terapia antibiotica iniziata la scorsa settimana quando la sua condizione si era ulteriormente aggravata. Gli ultimi aggiornamenti uniti ai piccoli segnali positivi arrivati nei giorni scorsi lasciano però ben sperare.

Ad annunciarlo il figlio Lorenzo che con un post su Facebook ha aggiornato sulle attuali condizione del padre in lotta con il coronavirus nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale "Maggiore Carlo Alberto Pizzardi" di Bologna dove è ricoverato da 45 giorni per il perdurare di una grave insufficienza respiratoria dovuta alle complicanze della infezione da Covid con importante polmonite interstiziale:

"Da oggi siamo ufficialmente di nuovo in gara, babbo è sveglio!– ha infatti scritto sui propri profili social il figlio del due volte campione del mondo della 125 cc –! Gli esami sono stabili come anche l'ossigenazione, i reni stanno recuperando, continua ad essere sotto antibiotico e non ha febbre, i polmoni non sono messi bene,ma danno qualche segnale positivo. Ovviamente – ci ha tenuto a sottolineare in conclusione – permane una situazione di gravità e fragilità".