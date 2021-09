F1, prove libere 1 GP Olanda: Hamilton davanti a Verstappen. Ferrari da podio: Sainz 3°, Leclerc 4° Un problema all’Aston Martin di Sebastian Vettel ha fatto durare la prima sessione di prove libere del GP d’Olanda sul circuito di Zandvoort solo appena 20 minuti. Il più veloce in questa mini-FP1 è stato Lewis Hamilton che con la sua Mercedes ha preceduto di appena 97 millesimi il rivale per il titolo iridato Max Verstappen. Lotta per il terzo gradino del podio tutta Ferrari con Carlos Sainz che chiude con il terzo miglior tempo superando di appena 22 millesimi il compagno di squadra Charles Leclerc finito 4°.

A cura di Michele Mazzeo

Un problema all'Aston Martin di Sebastian Vettel ha fatto durare la prima sessione di prove libere del GP d'Olanda sul circuito di Zandvoort solo appena 20 minuti. La classifica dei tempi dunque è stata dagli unici tentativi fatti con gomma soft nel finale di sessione quando la pista è stata riaperta dopo che le lunghissime operazioni per togliere la macchina del tedesco dalla pista sono terminate.

Il più veloce in questa mini-FP1 è stato Lewis Hamilton che con la sua Mercedes ha preceduto di appena 97 millesimi il rivale per il titolo iridato Max Verstappen. Lotta per il terzo gradino del podio tutta Ferrari con Carlos Sainz che chiude con il terzo miglior tempo superando di appena 22 millesimi il compagno di squadra Charles Leclerc finito 4°. Dietro le due rosse l'altra Mercedes di Valtteri Bottas. Ottimo 8° posto per Antonio Giovinazzi con l'Alfa Romeo motorizzata dal Cavallino. Male invece Sergio Perez con l'altra Red Bull: il messicano chiude solo 16°.

Tempi e risultati dei piloti nelle prove libere 1 del GP d'Olanda di Formula 1 a Zandvoort