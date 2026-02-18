F1, MotoGP e non solo, cosa vedere su Sky, NOW e TV8 nel 2026: tutto il motorsport in TV e streaming

Sky e NOW aprono la stagione 2026 dei motori con oltre 1.800 ore live e 41 weekend. Oltre alle esclusive di F1, MotoGP e Superbike, su TV8 arrivano diverse gare in diretta e in chiaro: dal GP d’Italia di Monza alle Sprint di Formula 1, fino a Sprint e GP selezionati della MotoGP e tutte le gare Superbike.

Lo spettacolo dei motori riparte nella "Casa dello Sport" di Sky e in streaming su NOW: il 2026 promette una copertura "eccezionale e ricchissima" con oltre 1.800 ore di dirette (più di 300 tra studi, rubriche e speciali) e una stagione lunga 11 mesi, attraversando 5 continenti. Il via è imminente: dopo un Mondiale Rally già iniziato, i primi a scendere in pista sono i piloti del Mondiale Superbike (WorldSBK, WorldSSP e WorldSPB) venerdì 20 febbraio a Phillip Island, poi tocca alla MotoGP il 1° marzo in Thailandia e alla Formula 1 l'8 marzo a Melbourne.

Il pacchetto Sky non si limita a F1 e MotoGP: nel 2026 ci sono più di 17 campionati e oltre 200 gare, con spazio anche a F2, F3, F1 Academy, Porsche Supercup, Moto2, Moto3, IndyCar, ERC, WEC, GTWC, CIV e Lamborghini Super Trofeo. In sei date del Motomondiale debutta inoltre la Harley Davidson Baggers World Cup, trofeo che Sky racconterà durante i weekend di gara.

Capitolo TV8: alcune sfide saranno visibili in diretta e in chiaro, ed è qui che Sky "svela" la parte più interessante per il pubblico generalista. In Formula 1 l'appuntamento tricolore del 6 settembre a Monza è annunciato live su TV8, così come le 6 Sprint (Cina, USA-Miami, Canada, Gran Bretagna, Olanda e Singapore) con le rispettive qualifiche. In MotoGP, oltre a tutte le Sprint Race del sabato in diretta su TV8, sono previsti 6 GP live in chiaro: Qatar, Francia, Italia, Germania, San Marino-Misano e Portogallo. E per la Superbike, la notizia è netta: tutte le gare della categoria saranno in diretta anche su TV8, mentre su Sky e NOW restano in esclusiva anche gli altri campionati del weekend (WorldSSP e WorldSPB).

La stagione 2026 della Formula 1 è anche quella del cambio regolamentare più radicale: "Inizia una nuova era" è infatti il claim scelto dall'emittente per sintetizzare ciò che aspetta la F1 con nuove auto e nuove sfide, oltre all'ingresso di Audi e Cadillac e a un circuito nuovo come il Madring di Madrid. Per la MotoGP, invece, il focus è sulla corsa all'iride con "Si apre la caccia al titolo": Sky spinge su racconti, interviste e su una nuova rubrica tecnica, "Techno", pensata per spiegare le moto in modo semplice. Il racconto sarà continuo anche su Sky Sport 24, con l'obiettivo dichiarato: portare il paddock "dentro casa", tra dirette, approfondimenti e appuntamenti in chiaro pensati per allargare la platea oltre gli abbonati.