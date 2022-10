F1, Leclerc è il più veloce nelle FP2 del GP USA: Verstappen 7° ma c’è il test “al buio” di Pirelli Il pilota della Ferrari Charles Leclerc piazza il miglior tempo nell’anomala seconda sessione di prove libere del GP degli Stati Unit della Formula 1 2022 caratterizzata dal test Pirelli “al buio” delle gomme per il 2023.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo Carlo Sainz nelle FP1, la Ferrari continua a dettare il passo nelle prove libere del GP degli Stati Uniti della Formula 1 2022 con Charles Leclerc che sigla il miglior tempo nella seconda sessione fermando il cronometro sull'1:36.810 nella sua tornata migliore. Il monegasco ha preceduto di oltre 7 decimi l'alfiere dell'Alfa Romeo Valtteri Bottas e quello della McLaren Daniel Ricciardo, mentre il suo compagno di squadra ha chiuso con la quarta prestazione cronometrica. Solo 7° invece il fresco campione del mondo Max Verstappen preceduto anche da Mick Schumacher e da Lando Norris.

Una classifica, quella della FP2, da prendere però con le pinze dato che in questa sessione è andato in scena il test Pirelli per i prototipi delle gomme 2023. Il fornitore ufficiale ha difatti definito sia le mescole degli pneumatici da montare sulle monoposto (con i piloti tenuti all'oscuro di quale tipo di gomma stessero montando) sia il lavoro che ogni driver ha dovuto fare durante i 90 minuti di sessione (più lunga di mezzora rispetto a quelle tradizionali). Ai cinque piloti che non hanno preso parte alle FP1 del mattino (Charles Leclerc, Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen e Nicholas Latifi) però sono stati concessi 35 minuti per girare in autonomia e dunque fare simulazioni passo gara e qualifiche con le gomme 2022 e scegliendone la mescola.

La classifica delle prove libere 2 del GP USA della F1 2022