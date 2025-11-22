F1 GP Las Vegas, a che ora vedere la gara con Norris in pole in diretta TV: gli orari di TV8 e Sky

La Ferrari di Leclerc sul circuito della Strip su cui domani si corre la gara del GP di Las Vegas della Formula 1 2025.

Nella mattinata di domani, domenica 23 novembre, sul circuito della Strip va in scena la Gara del GP di Las Vegas della Formula 1 2025 che vede la McLaren di Norris partire dalla pole position sulla griglia di partenza davanti a Max Verstappen. Chiamate invece alla rimonta le Ferrari con Leclerc che scatta 9° ed Hamilton ultimo. Causa fuso orario infatti l'inizio della terzultima corsa della stagione è fissato alle ore 05:00 italiane. La Gara F1 di domani sarà trasmessa in diretta TV e live streaming su Sky e NOW, si può vedere anche gratis su TV8 ma in differita.

F1 GP Las Vegas, gli orari della gara in diretta e in differita su TV8

La Gara del GP di Las Vegas della Formula 1 2025 si può vedere in diretta TV su Sky ai canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 (canale 207), e in live streaming su SkyGo, e previo acquisto del ‘pass sport', su NOW.

Il GP di Las Vegas in programma domani si può vedere in TV anche gratis su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming su tv8.it ma in differita. Dati gli orari poco comodi per il pubblico italiano TV8 proporrà la corsa della Formula 1 sul circuito della Strip a partire dalle ore 14 di domani, domenica 23 novembre.

La griglia di partenza della gara F1 del GP Las Vegas con Norris in pole

A scattare davanti a tutti nella griglia di partenza della Gara del GP di Las Vegas della Formula 1 2025 ci sarà la McLaren di Norris che partirà dalla pole con al suo fianco un agguerrito Verstappen. In seconda fila ci sono invece Sainz con la Williams e Russell con la Mercedes. Partono dietro le Ferrari con Leclerc nono e Hamilton ultimo.

1ª Fila: 1. Norris (McLaren), 2. Verstappen (Red Bull)

2ª Fila: 3. Sainz (Williams), 4. Russell (Mercedes)

3ª Fila: 5. Piastri (McLaren), 6. Lawson (Racing Bulls)

4ª Fila: 7. Alonso (Aston Martin), 8. Hadjar (Racing Bulls)

5ª Fila: 9. Leclerc (Ferrari) 10. Gasly (Alpine)

6ª Fila: 11. Hulkenberg (Sauber), 12. Stroll (Aston Martin)

7ª Fila: 13. Ocon (Haas), 14. Bearman (Haas)

8ª Fila: 15. Colapinto (Alpine), 16. Albon (Williams)

9ª Fila: 17. Antonelli (Mercedes), 18. Bortoleto (Sauber)

10ª Fila: 19. Tsunoda (Red Bull), 20. Hamilton (Ferrari)