F1 GP Gran Bretagna 2023, il programma del Gran Premio: date, orari, circuito La guida al Gran Premio della Gran Bretagna della Formula 1 2023 a Silverstone: il programma con date e orari delle sessioni in pista del decimo weekend di gara della stagione e le caratteristiche del circuito inglese.

A cura di Michele Mazzeo

Archiviato il GP in Austria la Formula 1 torna subito in pista per il decimo gran premio del Mondiale 2023: da venerdì 7 a domenica 9 luglio sullo storico circuito di Silverstone va infatti in scena il GP della Gran Bretagna.

Il programma di questo decimo round stagionale della F1 è quello tradizionale: il venerdì ci sono le prime due sessioni di prove libere (FP1 e FP2), il sabato le Libere 3 e le qualifiche e la domenica la gara che assegna i punti iridati. Canonici anche gli orari italiani delle varie sessioni sul tracciato inglese. L'intero fine settimana del Gran Premio della Gran Bretagna sarà trasmesso in diretta TV su Sky mentre qualifiche e gara si potranno vedere anche gratis in chiaro su TV8, ma in differita.

Dopo quanto visto negli ultimi due round anche a Silverstone i riflettori saranno puntati soprattutto sulle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz per vedere se gli ultimi aggiornamenti introdotti sulla SF-23 faranno fare un ulteriore passo in avanti alla scuderia di Maranello. Da tenere d'occhio anche come Aston Martin e Mercedes si adatteranno al tracciato britannico per capire che sarà la seconda forza in questo weekend di gara dietro le fin qui irraggiungibili Red Bull di Verstappen e Perez.

Le prove libere al venerdì

Il programma del GP della Gran Bretagna della Formula 1 2023 si aprirà venerdì 7 luglio alle ore 13:30 (ora italiana) con la prima sessione di prove libere che durerà sessanta minuti. I piloti poi nel tardo pomeriggio torneranno in pista sul circuito di Silverstone per le FP2 che inizieranno quando in Italia saranno le ore 17:00 per un'altra ora di prove.

Le qualifiche al sabato

Il programma del decimo Gran Premio del Mondiale di Formula 1 2023 proseguirà poi sabato 8 luglio con le Libere 3 che cominceranno alle ore 12:30 (ora italiana). Queste saranno le ultime prove prima delle Qualifiche (con Q1, Q2 e Q3) che avranno inizio invece alle ore 16:00 e stabiliranno la pole position e la griglia di partenza del GP della Gran Bretagna.

La gara di domenica

Il weekend del Gran Premio della Gran Bretagna 2023 si chiuderà quindi domenica 9 luglio con la corsa che assegnerà i punti validi per le classifiche iridate. La partenza della gara della Formula 1 a Silverstone è fissata alle ore 16:00 (ora italiana). Questo difatti l'orario in cui i piloti scatteranno dalla griglia di partenza del circuito britannico per disputare la decima gara del Mondiale F1.

Il circuito di Silverstone

Teatro del Gran Premio della Gran Bretagna della Formula 1 2023 sarà, come di consueto, lo storico circuito di Silverstone che sorge in Inghilterra, nella regione del Northamptonshire. Per la F1 si tratta di un tracciato leggendario dato che qui, nel 1950, si corse la prima gara valida per il Campionato Mondiale. La pista inglese, considerata una delle più tecniche tra quelle presenti in calendario, è lunga 5,8 chilometri e il suo layout è composto da 18 curve.

A causa delle tante curve secche in successione (come nel caso dell'iconica serie di curve a "S" Maggots, Becketts e Chapel) a Silverstone si corre con un assetto ad alto carico aerodinamico. Il circuito britannico è uno dei tracciati meno impegnativi per i freni come sottolineano i tecnici del fornitore ufficiale della Formula 1 Brembo. I piloti infatti passano appena 13 secondi al giro con il piede sul freno. Il punto più critico è in curva 6, dove le monoposto passano dai 305 km/h a 141 km/h in appena 143 metri percorsi in 2,51 secondi con i piloti che sono soggetti ad una decelerazione di 4,2 G.

L'ultimo gran premio della Gran Bretagna corso su questo tracciato, quello del 2022, è stato vinto da Carlos Sainz su Ferrari davanti a Sergio Perez e Lewis Hamilton, ma il record sul giro in gara appartiene all'olandese della Red Bull Max Verstappen che, nel 2020, ha fermato il cronometro sull'1:27.097.