F1 2022, oggi le prove libere del GP USA in diretta: a che ora e dove vederle Oggi le prime due sessioni di prove libere aprono il programma del GP degli Stati Uniti della Formula 1 2022: ecco gli orari di FP1, FP2 e FP3 della F1 sul circuito di Austin.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo la conquista del titolo da parte di Verstappen, mentre nel paddock si attende di conoscere l'entità delle sanzioni che la FIA comminerà alla Red Bull per lo sforamento del budget cap della passata stagione, oggi la Formula 1 torna in pista sul circuito di Austin dove prende ufficialmente il via il weekend del GP degli Stati Uniti: sul tracciato texano si comincia con le prime sessioni di prove libere (FP1 e FP2) che aprono il programma del 19° round del Mondiale 2022.

Come sempre i riflettori saranno puntati soprattutto sulle Ferrari e sulle Red Bull per capire chi dispone della monoposto che maggiormente si adatta al tracciato americano con Leclerc e Sainz che dovranno vedersela con un layout che, almeno sulla carta, sembra essere più congeniale alla RB-18 che alla F1-75. Da tenere d'occhio in queste prove libere anche la Mercedes con Hamilton e Russell che già oggi capiranno se la loro W-13 domenica gli consentirà di entrare nella lotta per la vittoria.

Prove libere F1 GP Stati Uniti, orari TV di oggi: la diretta di libere 1, 2 e 3

Le prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti iniziano oggi alle ore 21:00 (ora italiana) con le FP1. In virtù del fuso orario, gli orari TV non coincidono con gli orari delle sessioni in pista sul circuito statunitense. L'inizio delle Libere 1 è difatti fissato alle ore 21:00 (ora italiana), cioè quando ad Austin saranno le 14:00. Le FP2 invece andranno in scena quando in Italia scoccherà la mezzanotte (le 17 in Texas) e dureranno mezz'ora più del solito per permettere a Pirelli di testare il prototipo di pneumatico per il prossimo anno. Alle ore 21:00 di sabato invece avrà inizio la terza e ultima sessione di libere. Ecco il programma completo delle prove libere del GP degli Stati Uniti della Formula 1 2022:

Venerdì 21 ottobre

Prove libere 1: 21:00 – 22:00

Prove libere 2: 23:59 – 01:30 (di sabato)

Prove libere 1: 21:00 – 22:00 Prove libere 2: 23:59 – 01:30 (di sabato) Sabato 22 ottobre

Prove libere 3: 21:00 – 22:00

Formula 1 oggi, dove vedere in TV le libere Fp1, Fp2 e Fp3 ad Austin

Le prove libere del GP degli Stati Uniti della Formula 1 2022 sono trasmesse in diretta TV e live streaming in esclusiva da Sky. È possibile vedere le FP1, FP2 e FP3 della F1 di scena ad Austin sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 HD (canale 207) con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Matteo Bobbi e Marc Gené. Gli abbonati possono guardare le prove libere di F1 anche in live streaming sull'app SkyGo. La visione delle Libere che iniziano oggi è disponibile, previa sottoscrizione del "pass sport", anche su NOW. Le sessioni di prove libere invece non si possono vedere in chiaro su TV8, nemmeno in differita. Ecco gli orari TV e dove vedere in diretta le prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 2022: