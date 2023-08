Ereditano una casa ma nel garage scoprono la vera fortuna: c’è nascosta una rarissima Ferrari Due donne ereditano una casa con annesso un vecchio garage in cui trovano una preziosissima sorpresa: sotto un telo impolverato è nascosta una rarissima Ferrari 250GT Lusso che può valere oltre due milioni di euro.

A cura di Michele Mazzeo

Le eredità spesso regalano sorprese. Alcune possono essere spiacevoli, mentre altre invece possono cambiare completamente la vita di chi le ha ricevute. Ed in quest'ultima casistica rientra certamente la scoperta fatta da Dana Bambace e Kimberly Ward, due agenti immobiliari statunitensi, nel momento in cui hanno ereditato la casa del defunto zio David Downs, uno scienziato che lavorava alla Lockheed Martin, l'azienda di ingegneria aerospaziale militare che fornisce aerei, strumentazioni e armamenti militari all'esercito degli Stati Uniti.

Una casa a due piani da 157 metri quadrati complessivi con due camere da letto e due bagni situata vicinissima alla spiaggia nella cittadina di Santa Cruz, in California, con una splendida vista sull'oceano con annesso garage con tre posti auto. Una casa che, pur avendo bisogno di una imponente ristrutturazione (cucina, bagni, pavimenti e tutti gli impianti sono stati completamente rifatti), grazie al fatto che la richiesta di case sulla spiaggia in quella zona è molto elevata perché posto ideale per chi ama e pratica il surf, poteva regalare una rendita economica significativa alle due ereditiere (una volta ristrutturata è stata infatti messa in vendita al prezzo di 2,45 milioni di dollari).

Essendo a conoscenza di ciò le due donne erano già molto grate allo zio per l'eredità lasciata loro, ma nel momento in cui si sono recate per la prima volta nella casa di cui erano appena divenute proprietarie hanno fatto una scoperta che ha cambiato sensibilmente le carte in tavola, anche se inizialmente non si erano rese conto del valore di ciò che avevano trovato. Perlustrando il garage infatti le due agenti immobiliari sotto un telo ricoperto di polvere hanno trovato una vecchia auto con l'iconico marchio del Cavallino Rampante che non lasciava dubbi sul fatto che si trattasse di una Ferrari. Non essendo esperte del settore Dana Bambace e Kimberly Ward hanno contattato Andy Grundy, uno specialista di valutazione e restauro di automobili rare, che, dopo aver fatto delle accurate ricerche, ha rivelato alle due donne che la vera fortuna ereditata era proprio quell'auto tenuta per anni sotto il telone in garage dalla zio David che nei primi anni 2000 l'aveva restaurata con una riverniciatura e una revisione completa del motore.

L'automobile, in ottimo stato e perfettamente funzionante, è infatti una Ferrari 250GT Lusso del 1963 di cui esistono soltanto 350 esemplari nel mondo, considerata ancora oggi la più raffinata e la più lussuosa delle stradali prodotte dalla Ferrari nella sua storia. Un'auto rarissima disegnata da Pinifarina e costruita nella celeberrima carrozzeria Scaglietti di Modena con carrozzeria in acciaio e portiere e cofani in alluminio mentre sotto il cofano c'era l'iconico V12 Ferrari da 3 litri che eroga fino ad un massimo di 240 CV che le consente di raggiungere una velocità massima di 240 km/h. Le ricerche fatte da Grundy riguardo all'esemplare trovato nel garage posto nel retro della casa ereditata hanno portato alla luce non solo che quell'auto è intestata al defunto zio (e che quindi fa parte dell'eredità lasciata alle due nipoti) ma anche che quest'ultimo è stato l'unico proprietario di quella vettura così rara nei suoi 60 anni di vita. Un auto che dunque, stando alle poche "sorelle" vendute all'asta negli ultimi anni, ha un valore di mercato che va dai 1,5 ai 2,5 milioni di dollari (la sua valutazione può quindi arrivare anche oltre i due milioni di euro). Una vera e propria fortuna che ha permesso dunque alle due donne di raddoppiare il valore dell'eredità che pensavano di aver ricevuto.